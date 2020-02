Vadim Repin, un violinista impecable

L’emperador Alexandre III de Rússia va creure necessari realitzar una via ferroviària que connectés la regió de Sibèria amb la resta del país, donant lloc a la construcció del mític ferrocarril Transsiberià. Aquesta via fèrria havia de travessar el riu Obi i per a això es va decidir construir un pont. Per a dur a terme tal gesta es van necessitar molts homes, i això va donar pas al creixement de l’assentament de Novonikoláyevsk,? ciutat ara coneguda com Novosibirsk i que és la tercera amb major nombre de població després de Moscou i Sant Petersburg i, el que més ens interessa en aquests moments, bressol del violinista Vadim Repin.

No sabem si el fet de comptar amb l’estació de tren més gran al llarg de la ruta del Transsiberià va provocar en el petit Repin un afany per viatjar a altres racons. Sí que sabem, no obstant això, que avui dia és un dels intèrprets de violí més famosos, estimat i victorejat a tot el món.

Novosibirsk compta amb el major teatre d’òpera i el ballet més gran del país, superant fins i tot al famós Teatre Bolshói de Moscou. Amb això es pot intuir que l’ambient cultural cobra especial rellevància en aquest racó del planeta. De fet, Repin va començar a tocar el violí a l’edat de cinc anys, i mig any després ja estava en els escenaris. Va ser un altre d’aquests nens prodigi que desenvoluparia el seu talent sota la direcció del seu mentor Zakhar Bron. I no va trigar a sorprendre a mestres i públic. Fins al mateix Yehudi Menuhin, una icona musical del segle XX —per a molts el millor violinista d’aquest segle—, va dir d’ell: «Vadim Repin és simplement el millor i més perfecte violinista que mai he tingut l’oportunitat d’escoltar».

A CASTELLÓ

La critica ha assenyalat que l’essència de l’art del violinista siberià és d’un temperament ardent, combinat amb una tècnica impecable i interpretacions poètiques i sinceres. Cavaller de l’Ordre de les Arts i les Lletres i de la Legió d’Honor francesa i, mereixedor del prestigiós Victoire d’Honneur, veure en directe a Repin, amb el seu magnífic ‘Rode Stradivari’ construït en 1733 a les mans, és una autèntica delícia i un privilegi que està a l’abast dels castellonencs gràcies al concert que oferirà l’Orquestra de València el divendres, 14 de febrer, a la sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, amb Ramón Tebar a la batuta.

El programa començarà amb l’Obertura núm. 1, op. 23 de Louise Farrec i continuarà amb la participació de Vadim Repin, qui interpretarà el Concert per a violí i orquestra núm. 2, en sol menor, op. 63, de Serguei Prokófiev. El concert finalitzarà, en aquest any dedicat a Beethoven, amb la interpretació de la Simfonia núm. 6, en fa major, op. 68, coneguda com a «Pastoral», del mestre de Bonn. Aquest serà, sens dubte, un senyor concert.