Verónica Ruth Frías i la Bíblia en clau femenina

Verónica Ruth Frías ha sabut fer de la performance la seua particular manera d’expressió artística. La cordovesa es defineix com una artista multidisciplinària, i en vista dels projectes que ha desenvolupat, no li falta raó. Alguns podrien pensar que és un tant excèntrica per l’ús que fa de la disfressa, una mena de Cindy Sherman a l’andalusa. Aquest ardit o mètode una mica provocatiu li permet, però, qüestionar els rols de gènere. Aquesta seria, probablement, la seua major preocupació, el seu focus de treball.

Des del passat 13 de setembre, i sota el nou cicle d’exposicions comissariades per la Fira Internacional d’Art Contemporani de Castelló, MARTE, per a l’Espai Cultural Obert Les Aules de la Diputació de Castelló, i que porten per títol Revolutionaries, Frías protagonitza la primera mostra de la temporada, 153 cm sobre el mar, un projecte que, com asseguren des de MARTE, busca a través de la performance «una reflexió sobre la representació de la dona en la història i específicament en la religió».

El visitant pot observar un total de set vídeos que, al costat d’una instal·lació consistent en una Bíblia intervinguda, mostren la recreació d’escenes d’aquest llibre universal, encara que protagonitzades, en aquest cas, per dones, la qual cosa crida l’atenció i fins i tot generar polèmica, una polèmica necessària per parlar sobre el paper al qual han estat desplaçades les dones en la narració de la història, «i en aquest cas en concret de la narració de l’espiritualitat». Així doncs, què millor instrument que la Bíblia, el llibre més àmpliament distribuït de la història, els ensenyaments del segueixen milions de fidels a tot el món i que relega la dona a una anècdota?

CANVI DE PAPERS

Buscant trencar aquest rol i aconseguir el reconeixement del seu paper històric, Frías situa en les seues obres a la dona com a protagonista dels textos sagrats, i es pregunta així què canviaria si el fill de Déu que va venir a salvar el món dels seus pecats fora de sexe femení. Per a això, i com dèiem, l’artista intervé passatges de la Bíblia per narrar «en clau femenina». La cordovesa recrea escenes com l’últim sopar, la multiplicació dels pans i els peixos o el moment en què Jesús camina sobre les aigües substituint en totes elles als protagonistes per dones, fet aquest que provoca necessàriament canvis en la narració. «Amb aquesta representació l’artista trenca amb la iconografia clàssica, però a més en aquesta recreació la dona no substitueix simplement l’home, sinó que introdueix un nou rol d’escolta mútua i cures», expliquen des de MARTE.

En definitiva, les performances de Verónica Ruth Frías busquen, com bé assenyalen des de l’organització d’aquest cicle expositiu en ECO, «oferir-nos models o referents femenins que històricament han estat majoritàriament ostentats per homes. D’aquesta manera l’artista situa a la dona com a artífex de miracles, multiplicant els pans o caminant sobre les aigües».

L’exposició romandrà oberta al públic fins al 5 d’octubre i cal destacar que s’ha complenentado amb un taller de comissariat dirigit per Avelino Sala i Fernando Gómez de la Cuesta.