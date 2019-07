Vetllades jazzístiques sota les estrelles, a Benicàssim

Jazz bajo las estrellas. Aquest és el nom del cicle que cada any, des de fa 16, s’organitza a Benicàssim a la terrassa panoràmica del Thalasso Hotel El Palasiet. Més encertat, impossible, perquè, efectivament, les nits estelades d’estiu serveixen d’escenari perfecte per a gaudir de vetllades jazzístiques úniques que, en la present edició, seran encara més especials si cap, gràcies a la presència de la pianista japonesa Eri Yamamoto.

Yamamoto protagonitzarà el principal concert d’aquest certamen en el que suposa el seu retorn a terres castellonenques. Ja va deixar la seua empremta en l’Espai de la Música Mestre Vila de la localitat benicassuda i també en el cicle Jazz a Castelló del passat 2018 a la capital de la Plana, aconseguint l’aplaudiment unànime d’un públic exigent. La seua presència en El Palasiet és encara més ressenyable a causa de la seua participació en el prestigiós festival de jazz de Sant Sebastià, el mític Jazzaldia, on actuaran noms del nivell de Diana Krall, Joshua Redman, Jamie Cullum, Toquinho, Neneh Cherry, Joan Baez, John Zorn...

EL CALENDARI

La pianista i compositora nipona «aterrarà» a Benicàssim després del seu pas per Donosti, i ho farà acompanyada pel bateria Ikuo Takeuthi i «amb un gran conjunt instrumental format per magnífics intèrprets que l’acompanyen en la seua gira internacional», tal com remarquen des de l’organització del cicle. El seu concert serà el 26 de juliol, però abans cal destacar altres dues actuacions.

La primera d’elles, divendres que ve, 5 de juliol, serà el guitarrista castellonenc Fernando Marco. Ell s’encarregarà d’inaugurar el certamen del qual és, a més, el seu director, un «festival singular, que es duu a terme enfront del Mediterrani amb unes vistes a la badia de Benicàssim extraordinàries», destaquen. Certament, el marc és incomparable per a acollir les nou actuacions previstes. A la de Marco li succeirà el dia 12 la que protagonitzi la cantant letona Ieva Lavrinovica, qui actuarà al costat del seu quartet per a oferir un repertori de jazz clàssic.

El 19 de juliol serà el torn d’Esteban García, reconegut intèrpret d’harmònica que ja sap el que és actuar en aquest cicle de Jazz bajo las estrellas. Una setmana més tard tindrà lloc la cita amb Eri Yamamoto, i ja entrat el mes d’agost, la cantant castellonenca Bárbara Breva obrirà la segona part del festival «amb una nit dedicada al jazz vocal». El trompetista italià Franco Baggiani, un altre vell conegut de l’escena provincial, i el saxofonista valencià Víctor Jiménez, així com el Brasil Project i la cantant Arantxa Domínguez completaran el llistat de noms d’aquest cicle que va a més.