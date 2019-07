La veu humana com a vehicle musical històric

La veu humana és el fil conductor de la pròxima edició del Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola, un certamen que s’ha consolidat a nivell internacional, com així ho demostren els seus més de vint anys de trajectòria i el llistat d’agrupacions i solistes de prestigi que han participat en aquest temps, molts dels quals repeteixen experiència per l’ambient familiar d’aquesta cita, així com per la seua bona organització i, per descomptat, la gran resposta del públic, àvid sempre de viatjar en el temps a través de la música.

«Hem volgut prestar especial atenció a la música vocal en totes les seues expressions considerant la veu humana com a element nuclear en la història de la música», assenyala el director artístic del festival, Leonardo Marqués, un festival que oferirà onze grans concerts de l’1 al 12 d’agost —tota la programació es pot consultar en la web mab.ivc.gva.es— i en qual es podrà gaudir d’importants veus solistes, com Marina Rodríguez-Cusi, Èlia Casanova, Maria Jonàs, Adriana Mayer, Jorge I. García Ortega, Pilar Moral o Carmina Sánchez, al costat de grups vocals de cambra, com els valencians Amystis o els prestigiosos Nordic Voices.

Organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Peníscola enguany els melòmans gaudiran també amb «una àmplia representació de grups valencians i grups i solistes de referència a nivell estatal i internacional», en paraules de Marqués. Ells són el Vivaldi Ensemble, Iagoba Fanlo, Música Trobada, la Dispersione, Capella de Ministrers, Música Ficta, els francesos Gli Incogniti i una de les grans referències mundials de la música, com és Jordi Savall, que es presenta en aquesta ocasió al costat del seu inseparable Hesperion XXI i el grup mexicà Tembemde Ensamble Continuo.

INTERNACIONALITZACIÓ

Una altra dada a tenir en compte és la promoció que es busca aconseguir través del propi festival. Tal com va anunciar Leonardo Marqués en la presentació del festival, Peníscola rebrà la visita de directors i programadors d’altres cites internacionals entre el 4 i el 9 d’agost amb la finalitat d’oferir les propostes dels grups valencians a altres escenaris. En aquest sentit, el certamen peniscolà serveix de plataforma o aparador ideal perquè els músics valencians tinguin la possibilitat d’accedir a altres circuits. Moisès Santiesteban, coordinador de la Cátedra de Música Sacra del Centro Cultural Padre Félix Varela de la Habana (Cuba); José Vargas, coordinador de l’International Latino Cultural Center of Chicago; Maciej Kopinski, d'Actus Humanus Festival de Gdansk (Polònia) i Eva Nunes de l’European Festivals Association, seran alguns dels espectadors d’excepció confirmats per a tal fi.

Hi haurà, a més, dos espectacles dirigits al públic familiar, «amb l’objectiu d’anar formant a nous públics que garantisquen el futur del festival i apropen aquest repertori als més joves», segons va comentar Marqués.

SAVALL, CLOENDA PERFECTA

Per segon any consecutiu, Jordi Savall formarà part del festival i ho farà per a posar-li el punt final a aquesta 24a edició amb un programa en el qual les folies cobren especial protagonisme. Així, sota el títol Les Folías Antiguas i Criollas, de l’Antic al Nou Món, el director i músic català, al costat d’Hesperion XXI i Tembemde Ensamble Continuo, ens mostrarà un fascinant diàleg entre les músiques «supervivents» del Nou Món en les tradicions orals de Los Llanos i La Huasteca i en els repertoris populars anònims i mestissos, influïts per les cultures nàhuatl, quítxua i africana, i les músiques històriques conservades als manuscrits i impresos de l’època, a la vella i la Nova Espanya renaixentistes i barroques. Aquest diàleg, explica Savall, «sempre restarà actual gràcies al talent improvisador i expressiu i al rigor i la fantasia musical de tots els intèrprets del vell i del nou món que creuen en el poder de la música, tot conservant-la i utilitzant-la, gràcies a la seua bellesa, emoció i espiritualitat, com un dels llenguatges més essencials de l’ésser humà».