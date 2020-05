El 18 de julio es la fecha para el play off

El Castellón ya conoce algunas pistas sobre el play off exprés. Los partidos de esta fase se llevarán a cabo entre el 18 y el 26 de julio. El organismo que preside Luis Rubiales comunicó ayer tarde, en una circular, la fecha para el sorteo: 8 de junio.

En la misma nota se especifica que los clubs que tengan derecho a participar en los play offs podrán presentar la documentación hasta el 4 de junio, estableciendo que la participación no es obligatoria. En ese sentido, y dado el carácter particular y excepcional de esta fase, la FEF advierte de que la no inscripción no traerá consigo sanción.

Otro de los puntos importantes que esperaban los clubs era el protocolo de regreso a los entrenamientos. La nota de la Federación establece que los clubs pueden ya empezar a trabajar de forma individual, pero fija el 1 de junio como el punto de partida para las sesiones en grupos reducidos, imitando el programa de LaLiga para la vuelta a la competición. Y fija el 15 de junio como la fecha para los entrenamientos con las plantillas al completo. Otro dato curioso es que la FEF establece que todos los clubs participantes deberán seguir el mismo ritmo de trabajo, cuando ya hay algún equipo que ha iniciado los entrenamientos.

La FEF anunció a su vez que ha llegado a un acuerdo con la Mutualidad de Futbolistas para efectuar los test del covid-19 en las sedes propias gratuitamente para todos los miembros de los equipos con licencia federativa.