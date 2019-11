Un 22,2% de opciones de que el rival copero sea un primera

La renovada Copa del Rey espera al CD Castellón, que ha accedido gracias a la vía abierta por vez primera para los semifinalistas de la Copa RFEF. La eliminatoria inicial como tal, prevista para el 18 de diciembre (con la puerta abierta para adelantar o retrasarla un día, para no coincidir con el clásico liguero del Camp Nou), no tiene aún fecha para su sorteo, pero sí las condiciones: los albinegros tienen un 22,22% de opciones de recibir a un primera división (excepto los cuatro de Champions: Barcelona, Real Madrid, Atlético y Valencia). Si no, será, sí o sí, uno de los 22 de Segunda A.

Al tratarse de una competición que ha sido reformada, y como los reglamentos están redactados de aquella manera que, en ocasiones, genera más de una interpretación, hay algunas dudas (por ejemplo, cómo se cubrirá la vacante del desaparecido Reus). La circular número 14, de julio de este año, refleja que en esta primera ronda como tal «intervendrán todos los clubs participantes, excepto los cuatro que disputen el torneo de Supercopa de España [los cuatro ya apuntados]»: 112 equipos en total.

BASES DE LA COMPETICIÓN // «El sorteo, en el que no se aplicarán los criterios de proximidad geográfica, comenzará emparejando a los 10 campeones de categoría territorial [los de Preferente, que se verán las caras la semana que viene] con otros tantos de los 16 de Primera, restando por tanto seis de estos que se incluirán en una copa junto con los 22 clubs de Segunda A», reza la circular. «A continuación --prosigue--, serán emparejados los 27 clubs integrantes de grupo B (22 de Tercera, el Reus los cuatro semifinalistas de Copa RFEF) con los 28 de Primera y Segunda A», dice en el apartado que afecta directamente a los albinegro. «El club sobrante de estos será emparejado con uno de los 37 y siete de Segunda B; y, por último, los 36 que queden de Segunda B entre sí», concluye.

Es decir, hay seis opciones entre 27 de que el Castellón juegue en Castalia ante un Villarreal, Betis, Sevilla, Athletic (22,22%). Porque otra cosa queda clara: «Los partidos se celebrarán en las instalaciones deportivas del club de categoría inferior, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la RFEF».

El colofón del artículo es lógico: «Los 56 vencedores participarán en la segunda eliminatoria».

DATOS // Será la 60ª presencia del Castellón en el torneo copero por excelencia. A expensas de conocer el rival y su impacto mediático en venta de entradas, publicidad, posible retransmisión televisa..., los orelluts ya han ganado unos 50.000 euros: 12.000 por ser semifinalista de la Copa RFEF y unos 40.000 por haber recibido la llave para la Copa del Rey.