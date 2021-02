Los 500 goles de Ibrahimovic

El sueco Zlatan Ibrahimovic, autor de un doblete este domingo en el cómodo triunfo por 4-0 del Milán, líder del campeonato, contra el Crotone, alcanzó los 501 goles en su carrera en clubes, en la que ha vestido la camiseta de nueve equipos distintos, entre Europa y Estados Unidos.

Ibrahimovic, que el próximo octubre cumplirá 40 años, rompió la igualdad a la media hora del duelo de San Siro tras una brillante combinación con el portugués Rafael Leao y amplió distancias en la segunda mitad al aprovechar un perfecto centro raso del francés Theo Hernández.

El sueco devolvió el liderato liguero al Milan, después de que el Inter de Milán le superara momentáneamente el pasado viernes con su triunfo por 2-0 ante el Fiorentina, y selló un nuevo récord personal, con sus 501 goles en clubes, en una carrera que empezó en 1999.

Lleva 83 en el Milan y firmó 18 en el Malmoe, 22 en el Barcelona, 29 en el Manchester United, 48 en el Ajax, 66 en el Inter de Milán, 156 con el París Saint Germain, 26 en el Juventus y 53 con el Los Ángeles Galaxy. A estos números se suman los 62 goles en 116 partidos con la selección absoluta sueca.

"Es un deportista que tiene grandísimas motivaciones, que cuida su cuerpo de manera perfecta en todo, en la alimentación, en la recuperación, en la prevención. Para seguir a estos niveles significa que tienes un cuerpo excepcional, apoyado por un físico que pocos tienen", comentó Stefano Pioli al acabar el partido de San Siro.

"No hay un día en el que no trabaje bien, en el que no hace su trabajo de fuerza. Nunca se salta nada. Sabe cuánto es importante estar bien. Si él lo está, con su calidad seguirá marcando la diferencia", agregó el técnico italiano.

Persiguiendo a Cristiano

En su carrera, "Ibra" ha conquistado 31 trofeos, con hasta once títulos ligueros levantados en Holanda, Italia, España y Francia. También ganó una Liga Europa con el Manchester United y una Supercopa UEFA y un Mundial de clubes con el Barcelona.

Tiene contrato en vigor con el Milan hasta el 30 de junio de 2021 a cambio de siete millones de euros netos, lo que le convierte en el mejor pagado de su equipo. En los próximos meses, Ibrahimovic y el club milanista decidirán si desean extender el contrato un año más.

El sueco acumula 14 goles en la presente Serie A y está a dos tantos del máximo artillero, el portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus.