El 75% de la plantilla del Castellón, con contrato para la campaña 19-20

La incertidumbre sobre el control accionarial del Castellón, si continúa en poder de José Miguel Garrido o si vuelve a los mandos de Vicente Montesinos, añade más incertidumbre a la plantilla, aunque de la situación contractual de los futbolistas que han acabado la temporada firmando la angustiosa permanencia se deriva que más del 75% de los mismos tienen firmado una vinculación para la próxima campaña.

A día de hoy, poco se puede afirmar de forma fehaciente, más allá de que Marc Castells, David Cubillas, Pablo Roig y Álex Ligero seguirán en Castalia. Los cuatro han renovado en las últimas semanas, ya en plenas negociaciones entre Garrido y Montesinos, al tratarse de cuatro futbolistas que, por sus particularidades, entran en los planes del proyecto de la temporada 2019/2020, independientemente de quien sea el máximo accionista del club.

PAPEL FIRMADO // Solo hay seis jugadores que finalizan contrato ahora. Se trata del portero sub-23 Jesús López (ni ha debutado), así como Rubén Verdú (titular al principio, residual con Óscar Cano), Antonio Caballero (de jugarlo casi todo y estar virtualmente renovado, a desaparecer en las últimas jornadas) y Paco Regalón (otro por encima de los 2.000 minutos). Además del irregular Óscar Fernández y del crucial César Díez, cedidos por el Alcorcón y el Racing, respectivamente. La continuidad del pichichi del Castellón (ocho goles, pese a llegar en enero) es bastante incierta. Depende de que se resuelva el dilema accionarial del Castellón y del futuro de su club de origen, disputando la eliminatoria de campeones de grupo (el albaceteño acaba contrato, aunque tiene una cláusula de renovación automática, si los santanderinos suben a Segunda A, aunque sabe que allí difícilmente tendría sitio).

Así, Óscar Cano, que continúa ejerciendo como entrenador del Castellón (renovó hasta el 2021 hace unos meses y este fin de semana, junto a su cuerpo técnico, ha estado repartido en la mayoría de encuentros de la fase de ascenso a Segunda A), siempre, claro está, dentro del clima de incertidumbre ya subrayado, tendría, de entrada, hasta 17 jugadores. Lo cual no quiere decir que todos vayan a seguir, bien porque cuentan son suculentas propuestas (Joseba Muguruza, Rafa Gálvez, Eneko Satrústegui...), bien porque liguen su continuidad a que Garrido siga en el Castellón (vinieron porque los trajo el empresario madrileño), o bien porque su rendimiento no ha sido el deseado y/o porque no han contado para el técnico granadino (Kilian Morante, Theo García, el inédito Elián Guillén...).

Todos ellos, como el albinegrismo en general, todavía tendrán que esperar un par de semanas, hasta que se solucione la titularidad accionarial y, a partir de ahí, el proyecto deportivo tenga cierta continuidad (con Garrido) o si escribe un punto y aparte (si Montesinos regresa)...