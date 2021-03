8M: las 'campeonas' de Castellón

No están todas las que son, pero sí son una amplia representación del nivel deportivo en categoría femenina que impera en la provincia de Castellón en la actualidad. Desde que el Club de Balonmano Mades disputara la Copa de la Reina en los años 80 y de que Marta Gallén brillara en los Campeonato de España de atletismo, no se recuerda en la historia un momento como el actual, con deportistas de primerísimo nivel compitiendo por todo el mundo y clubs en las máximas competiciones de sus respectivos deportes. Todas ellas, tanto a nivel individual como colectivo, no solo reivindican en este 8M su papel como mujeres y deportistas sino que lo hacen día a día, compaginando el deporte con sus trabajos, sus estudios y sus familias.

Si tras los Juegos de Londres en el 2012 se habló del crecimiento experimentado por las mujeres, que lideraron el medallero nacional, bien podría decirse que en las dos últimas décadas las deportistas de Castellón se han erigido en grandes referentes, sumando títulos a sus carreras y alcanzando cotas impensables años atrás.

En fútbol, esta temporada en Primera División (Liga Iberdrola) son cinco las jugadoras castellonenses: Gemma Gili, Aixa Salvador, Lucía Gómez, Cristina Cubedo y Mar Segarra. Una nómina a la que podrían sumarse el próximo año otras tantas del Villarreal CF, que pelearán por el ascenso a la máxima categoría. Luchará por permanecer en la llamada liga Reto Iberdrola (Segunda División) el CF Joventut Almassora, el otro representante provincial.

También en el máximo nivel, pero en atletismo, está el Playas de Castellón, que año tras año hace crecer sus vitrinas, y en hockey línea pelean las jugadoras del Club Patí Vila-real contra las mejores en la Liga Élite.

En la segunda competición nacional es donde mayor representación provincial hay, con el Bisontes en Segunda División; el Volei Grau y el UBE L’Illa-Grau en Superliga 2; el Fustecma Nou Bàsquet en Liga Femenina 2; el CD Balonmano Castellón y el Club Almassora Balonmano en División de Honor Plata, entre otros.

A título individual suenan con fuerza los nombres de la tenista Sara Sorribes, que ha llegado a ser la 62ª del mundo; la nadadora Lidón Muñoz, quien apunta a Tokio; la golfista Natalia Escuriola, con un palmarés brillante; y el de las jóvenes Carla Pruñonosa, única ciclista profesional castellonense este año, y Carmen Jiménez, campeona de Europa de pilota valenciana.

Y, hablando de Juegos Olímpicos, no se puede pasar por alto nombrar a las tres únicas olímpicas de Castellón hasta la fecha: la nadadora Ariadna Edo, bronce en los Juegos Paralímpicos de Río en el 2016; la exgimnasta Marta Linares y la exnadadora de aguas abiertas Yurema Requena. Referentes dentro y fuera del mundo del deporte.