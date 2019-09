«A los de Gerard deben unirse goles del resto»

Javier Calleja no quiere esperar a la primera victoria en casa. La desea hoy ante un Valladolid que «no se pone nervioso» sin balón, una situación que se dará probablemente este mediodía en La Cerámica y que ya se produjo la pasada temporada, con triunfo pucelano 0-1. El míster groguet espera un partido «similar» a aquel que resolvió con un tanto del ahora pupilo de Calleja Leo Suárez, «aunque espero que esta vez los tres puntos se queden aquí», recalca el preparador del Submarino, que espera que los suyos «encierren en su área» al rival.

Si lo consiguen, del acierto rematador dependerá sufrir más o menos ante el Valladolid. Gerard Moreno, que «ha empezado de forma sobresaliente» la Liga, es ahora mismo una garantía, pero Calleja no quiere que las opciones de éxito pasen únicamente por la puntería de su delantero. «A los de Gerard se deben unir los goles del resto. Sus compañeros tiene que aportar gol», pide el entrenador del Villarreal, insistente en la importancia de que esta vez sí, tras dos jornadas sin poder conseguirlo, la victoria caiga del lado local en La Cerámica. «Sumar el mayor número de puntos en casa es clave. El año pasado las cosas hubieran sido más fáciles para nosotros de no habérsenos resistido tanto las victorias en casa», recuerda Calleja, que no desvela el sistema que pondrá en práctica ante los pucelanos —ya ha utilizado tres esta temporada, por orden, 4-2-3-1, 4-4-2 y, el pasado sábado, 4-1-4-1—, pero sí la actitud con la que los suyos deben afrontar el partido.

BALANCE DEFENSA-ATAQUE / «La idea es llevar siempre la iniciativa; ser protagonistas y controlar el juego, pero sabiendo defender y atacar cuando toque», apunta Javier Calleja, escaldado de otros partidos en los que la eficacia ofensiva no estuvo acompañada por la necesaria contundencia en el área propia. Un error a evitar ante el Valladolid. «Tenemos que mentalizarnos de que aparte de ser buenos en ataque hay que sacrificarse en defensa», dice el técnico del Submarino, apuntando a jugadores —como Samu Chukwueze o Toko Ekambi— que «no están tan acostumbrados a ese trabajo defensivo, pero que tienen un gran margen de mejora en ese aspecto».