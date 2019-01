¡A por la primera de muchas!

Fue claro el pasado miércoles tras empatar ante el Espanyol en Copa, el cuarto empate consecutivo desde su llegada. Luis García Plaza, a excepción de su estreno triunfante en Europa League Ante el Spartak de Moscú, no conoce la victoria en competiciones nacionales, sus partidos se han saldado con tres igualadas ligueras y las tablas coperas ante los periquitos. Por dicho motivo, no ocultó que toca ganar ya, porque la situación es preocupante y, además, todavía no ha logrado triunfo alguno en LaLiga.

Nadie esconde que el Villarreal está en crisis. Los amarillos están en puestos de descenso tras encadenar cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria, una circunstancia que debe cambiar esta noche, cuando se mida en el Estadio de La Cerámica (20.45 horas) al Getafe, que solo ha perdido un encuentro fuera de su estadio esta temporada.

Sin duda, al Submarino le espera una final, en la que debe ganar para no hacer más profunda su grave situación en la tabla clasificatoria y tomar fuerzas cara a una segunda vuelta en la que debe mejorar sustancialmente para comenzar la remontada liguera.

El equipo amarillo llega con las bajas de Bruno Soriano y Manu Morlanes, ambos lesionados y fuera del equipo, pero recupera a Álvaro González y a Jaume Costa, que no pudieron jugar en Eibar por acumulación de tarjetas.

Respecto al alineación que prevé el técnico madrileño y en función de las rotaciones del partido de Copa ante el Espanyol, parece claro que regresarán los futbolistas que descansaron el miércoles.

CON VARIACIONES / Por ello, es probable es que Luis García afronte el choque con Asenjo en la portería; una defensa integrada por Mario y Jaume Costa en los laterales, con Álvaro y Víctor Ruiz en el eje de la zaga, aunque podría entrar Funes Mori por Álvaro.

En la medular, podría llegar la alternativa desde el inicio para Vicente Iborra, el reciente fichaje del mercado invernal, acompañado por Javi Fuego y con una línea de tres integrada por Santi Cazorla, Pablo Fornals y Samu Chukwueze, con Gerard Moreno como único delantero.

Un Villarreal que no termina de conseguir la fiabilidad defensiva que su nuevo entrenador pretende, y que espera comenzar a tener esa consistencia ante precisamente uno de los equipos especialistas en encajar pocos goles y matar a sus rivales a la contra.

El cuadro de José Bordalás, el Getafe, suma 25 puntos, 12 de ellos lejos del Coliseum Alfonso Pérez. Un rival casi insuperable cuando no juega ante su afición y precisamente al Submarino se le está atragantando su estadio, donde Luis García quiere lograr su primer victoria en LaLiga, la primera de muchas.