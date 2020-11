El Abierto de Australia podría retrasarse a abril por el COVID

Craig Tiley, director ejecutivo de Tennis Australia, emitió este domingo un comunicado en el que anunció que durante las próximas dos semanas se anunciarán las fechas del Abierto de Australia, competición inicialmente prevista para jugar del 18 al 31 de enero del 2021.

El comunicado llegó como respuesta a las declaraciones esgrimidas el sábado por el primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews, en las que explicaba que los jugadores no podrán llegar al país antes del 1 de enero y que deberán someterse a una estricta cuarentena de dos semanas. Una decisión que rompía el plan preparado por la federación australiana para que los tenistas viajasen a Melbourne a mediados de diciembre para hacer la cuarentena y jugar todos los torneos previos al Abierto de Australia en las instalaciones de Melbourne Park.

En su escrito Tyley remarcó que la intención de su equipo es poder finalizar lo antes posible el verano tenístico en Australia, en alusión tanto a los torneos preparatorios como al Grand Slam en sí, y garantizó que comunicará la decisión final en un periodo de dos semanas.

"Seguimos manteniendo estas charlas tan importantes con las autoridades sanitarias locales respecto a la cuarentena que se tendría que llevar a cabo y a los requisitos de bioseguridad. Creemos que tendremos decisiones pronto", apuntó. Un aplazamiento del Abierto de Australia trastocaría en gran medida el transcurso programado del calendario ATP, dado que podría afectar hasta cuarenta torneos tanto ATP como WTA, según explicó el diario The Guardian.

Nadal pide paciencia

Rafael Nadal antes de marcharse de Londres, tras perder las semifinales del Masters, avanzó que iba a preparar la pretemporada como si se jugara el Abierto de Australia en las fechas previstas. "Otra cosa será que no se juegue", dijo el número 2 mundial ante las noticias que ya avanzaban diversos medios australianos de que había la posibilidad, cada vez más real, de que el Abierto de Australia se retrasara retrasara a marzo o abril, tal como hizo el año pasado la organización de Roland Garros que acabó jugándose el pasado octubre.

Si se jugara el Abierto de Australia en abril, muchos torneos, tanto de la gira de cemento americana como de la temporada europea de tierra, entre ellos el Barcelona Open Banc Sabadell que ya no se ha disputado este año, quedarían trastocados.

"No sé cómo va a ser la situación. Tenemos que esperar lo que diga el Gobierno de Victoria (Australia). No podemos hacer mucho desde la ATP. No somos quienes para decir lo que es mejor para su país. Tenemos que ser pacientes y esperar su decisión", apuntó Nadal.