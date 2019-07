Adiós a Racic, la leyenda serbia

A primera hora de la mañana de ayer una llamada de Dean, uno de los hijos de Racic, me alertó, pero creía que como en tantas ocasiones era para decirme que había llegado a Benicàssim para pasar unos días de vacaciones. Sin embargó, no fue ese el motivo, sino para decirme que unas horas antes había fallecido su padre, el que fuera mítico guardameta del Club Deportivo Castellón, Dragomir Racic, a los 74 años, como consecuencia de un ictus fulminante, tras pasar unas jornadas de vacaciones en Montenegro que le habían servido para recuperarse un tanto de sus dolencias, mostrando un formidable aspecto, como pude comprobar en la fotografía que el 12 de julio me remitieron con motivo de mi 78 cumpleaños, en la que estaba sonriendo con sus nietos celebrando familiarmente su buen estado.

Racic ha sido, sin duda alguna, una de las grandes figuras del fútbol albinegro, que no llegó a universalizarse en el balompié español porque el club estaba en la división de plata.

Una carrera intachable

Nació en Yugoslavia en abril de 1945 jugando en el gran equipo de aquel país, el Estrella Roja, alcanzando en más de dos decenas de veces la internacionalidad con la selección de su país. Al Castellón llegó en la temporada 74/75 jugando el primer partido en Santander. El último como albinegro lo disputó en Cádiz el 25 de abril de 1982.

En todas esas temporadas disputó 276 partidos y desde el primero, por sus cualidades deportivas y humanas, se convirtió en ídolo de la afición, pero no solo era muy considerado por la afición castellonense, sino que en muchísimas ocasiones que acompañamos al equipo albinegro lejos de Castalia comprobamos que era un deportista muy admirado en todos los campos por su deportividad.

Querido dentro y fuera

Fue un profesional ejemplar dentro y fuera del campo, que aprendió desde el primer día con su diccionario en la mano el castellano y que en la Almazorina y sus aledaños estableció su círculo más intimo. Amaba Castelló y a los castellonenses y estos le amaban a él y lamentaron su retorno a Yugoslavia, como consecuencia de que su mujer le amenazó con llevarse a los hijos y separarse, dado que por encima de todo era un «padrazo» —y luego «abuelazo»— con alto concepto de la familia.

Quería estar en el centenario

Nos decía su hijo Dean que deseaba que llegara el año del centenario para volver a Castelló y aunque esto desgraciadamente ya no será posible, sin embargo a Dios gracias pudo disfrutar enormemente del homenaje que le rindió el club hace unos meses (en la temporada del ascenso a 2ª División B, la 2017/18), que le permitió encontrarse con entrañables jugadores de aquellos años, con grandes amigos y, sobre todo, con el cariño de la afición albinegra que volvió a ratificárselo.

Fueron unos días inolvidables para él que siempre los ha tenido en el recuerdo. No olvido el fuerte abrazo que nos dimos en el momento que retornaba a su país, asaltándonos las lágrimas de felicidad a ambos.

Ruso, apelativo cariñoso que en ocasiones le dedicábamos sus íntimos amigos, espero que goces de la vida que mereces por tu trayectoria junto con otros amigos y familiares que han realizado ese tránsito, en el jardín de las Hespérides donde se cultivan las flores de lo eterno. Y reciban tus hijos y nietos nuestro más sentido pésame por esta muerte. Siempre nos quedará su recuerdo y el valor de su entrañable amistad.