Adrián, el artífice del humor amarillo más viral con Vidiets de la terreta

Dicen que más vale caer en gracia que ser gracioso. Pues bien, Adrián, el hombre en la sombra tras el canal de Vidiets de la terreta, es gracioso y ha caído en gracia. Al menos eso dice la espectacular repercusión que están teniendo los vídeos en los que dobla la voz del presidente del Villarreal, Fernando Roig, y que se han viralizado en redes con miles de visualizaciones en los distintos canales por los que se ha difundido.

Vila-realense y socio del Villarreal, Adrián relata a ‘Mediterráneo’ que cuando era un niño soñaba con ser cómico o dibujante. Los derroteros profesionales le llevaron por otros caminos, pues ahora trabaja en una oficina de Castelló, pero nunca ha dejado aparcada su vocación. Lo que en un primer momento se planteó como una afición está yendo a más ante la demanda que están teniendo sus vídeos. “Al principio era una cosa entre amigos, pero ahora se ha desbocado todo y la gente me pide más”, admite.

Uno de los vídeos más virales fue el que realizó tras los económicos fichajes de Parejo y Coquelin y que podemos ver a continuación:

También ha analizado el reciente fichaje de Juan Foyth por parte del Submarino este mismo domingo:

El reciente sorteo de la Europa League también fue analizado desde su particular punto de vista:

Adrián está seguro de que el propio Fernando Roig “habrá visto los vídeos y espero que le hayan gustado”, pues pese a su tono de parodia los hace “con la única intención de hacer reír a la gente; sin ninguna maldad”. El hombre tras Vidiets de la Terreta admite que no es profesional y en su ámbito privado utiliza esta afición para fines más mundanos: “Doblo vídeos de Peppa Pig con mi hija, que tiene seis años, y a la abuela se le cae la baba”.

Al margen de los vídeos del Villarreal, Adrián también ha hecho otros de temáticas más locales como uno ambientado en una pastelería de la localidad: “Para mí la mejor de Vila-real es El Panal y como es la que más he ido a por sus pilotes y ensaimadas conocía bastante a la dueña, que tenía una ‘tonaeta’ muy peculiar, así que hice un vídeo con eso y la verdad que triunfó mucho en el pueblo”.

Precisamente fue ese vídeo el que le hizo cambiar el chip y pensar que sus contenidos no solo podían triunfar entre amigos: “Ese vídeo se fue de madre. Me lo mandó hasta un amigo de Terrassa que no sabía que lo había hecho yo, así que creé un canal de Youtube sobre todo para que estén guardados como en una videoteca”.

Pese a la crispación que existe en demasiadas ocasiones en redes, Adrián presume de que “hasta ahora el canal no tiene ningún ‘hater’”, y le ha sorprendido sobre todo “la repercusión que estos vídeos están teniendo entre la afición del CD Castellón. Aunque soy del Villarreal, no le deseo nada malo al Castellón, todo lo contrario, no entiendo la rivalidad agresiva que hay en algunos sectores porque somos primos hermanos, así que me gusta que mis vídeos gusten por Castalia”.