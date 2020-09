Adrián Marín: "Cazorla es difícil de sustituir para el Villarreal y cualquier equipo"

El Villarreal tiene muchos talentos salidos de su cantera en el fútbol profesional. Adrián Marín, internacional en todas las categorías de España hasta la sub-21, fue uno de los niños prodigio de la cantera amarilla. Marcelino García Toral llegó a decir del espigado lateral zurdo que iba para internacional absoluto.

Las lesiones truncaron la progresión de un chico que con 17 años ya había debutado en Primera. Pero todavía le queda cuerda para rato a sus 23 años y ahora parece hallarse de nuevo en la pole position para relanzar su carrera una vez superados los problemas que le han lastrado. El miércoles estará en la Cerámica con el Alavés, en su casa deportiva, donde tiene infinidad de amigos y mucha gente que le aprecia. “El Villarreal para mi es una parte importante de mi vida. Estuve 9 años allí y estoy muy agradecido al trato que me dieron siempre”, asegura recordando que se quedó solo a un año del tradicional Submarino que regala Roig a la gente de la casa que suma 10 años de groguet.

DEBUTÓ MUY JOVEN EN PRIMERA

“Debuté muy joven y me ha faltado esa suerte de la continuidad que las lesiones me quitaron. Este año lo estoy enfocando bien y me siento a tope físicamente”, explica ante lo que puede ser su segunda convocatoria esta temporada después de recibir el alta médica hace pocos días.

Adrián Marín asegura que lo que le pasó al Villarreal ante el Barça es un “accidente”. El joven defensa salido de Miralcamp analiza que la baja de Cazorla también es una cuestión a la que debe acostumbrase el equipo. “Es normal que se note. Santi es un pedazo de futbolista. De los mejores que he visto en un campo de fútbol. Su salida es muy difícil de suplir aunque el Villarreal tiene muy buenos futbolistas.

EL EJEMPLO DE SU AMIGO MOI GÓMEZ

En el club conserva muy buenos amigos. Uno de ellos es Moi, que tras salir del Submarino ha vuelto con mucha fuerza al club. “Es un ejemplo a seguir. Hablo mucho con él y me transmite que se siente muy feliz de haber vuelto. Y la verdad es que es un jugadorazo para cualquier equipo. Tiene calidad y trabaja como el que mas”, analiza Adrián. Respecto a que partido espera mañana, Adrián es consciente de la dificultad para el Alavés. “Estoy muy a gusto en Vitoria. Somos un club humilde que sabe que cada año el objetivo es la permanencia pero aquí se hacen las cosas bien. Tenemos respeto al Villarreal pero se lo vamos a poner difícil. Eso seguro”, asevera.