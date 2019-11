« La afición va a estar ahí, España siente algo por su selección»

Se consagra como la pareja más estable de Sergio Ramos cara a la Eurocopa 2020. A sus 34 años, Raúl Albiol, campeón de un Mundial y dos Eurocopas, integrante de la generación de oro que se va apagando, regresó con fuerza y humildad en un momento en el que la Roja levanta menos pasiones. Defiende que «España siente algo especial por su selección».

Salió vencedor de su decisión de abandonar un club como el Real Madrid. Buscó un rol diferente, cansado de ser jugador de equipo en su club y la selección, para asumir liderazgo en el Nápoles. Su apuesta le salió bien y, ahora, tras firmar su regreso a LaLiga, se ha hecho indiscutible en el Villarreal y la selección.

--La generación de oro se va apagando...

--Una pena. El fútbol pasa y a los jugadores grandes les llega también el momento. El último, una leyenda como David Villa. Por ahí pasaremos todos. Será recordado tanto él como los demás como historia del fútbol mundial; ya no solo de la selección española, y es para que estén muy orgullosos cada uno de ellos.

--¿Se puede volver a hacer historia?

--Hay que pensar en el próximo campeonato y ya está. No puedes empezar a pensar en que puedes hacer otra vez el triplete, como se hizo ganando el ciclo Eurocopa-Mundial-Eurocopa. No es fácil que todo te gire hacia el mismo lado y poder ganarlo.

--¿Hay jugadores para ganar o aquella etapa es inigualable?

--Aquella generación llegó en el mejor momento individual, siendo los mejores en su posición y con una madurez muy buena. Esa confianza que transmitía el equipo fue clave para el Mundial y después para la segunda Eurocopa. España tiene una base de jugadores jóvenes muy buena, y eso es lo importante para crecer.

--Dicen que la carrera del futbolista es corta. En su caso, entra en una segunda juventud...

--¡Aún soy joven! (risas). Estoy feliz de poder volver. Está claro que cada vez es más difícil, porque hay mucha competencia. Hay que trabajar, intentar estar a buen nivel en mi equipo... Y si tengo la posibilidad de volver, intentar aprovecharla y disfrutar al máximo, porque al final esto pasa muy rápido. Yo disfruto de cada día en la selección, aprendo, trabajo y ayudo en lo que puedo.

--Sea sincero: ¿de verdad pensaba que volvería?

--No lo pensaba, la verdad. Este verano he tenido el cambio de Nápoles al Villarreal. No fue fácil regresar a España. Solamente pensaba en trabajar bien en mi nuevo club, que hizo un esfuerzo enorme en ficharme que debo devolver en estos próximos años. Cuando te llaman, te alegras porque es un esfuerzo que haces por estar bien y porque el premio de venir a la selección para todo jugador es importante.

--¿Siente que su rol ha cambiado en la selección?

--Siempre he venido feliz. Está claro que en aquella época era muy difícil jugar por el nivel. No era fácil ni entrar en las convocatorias. Irme a jugar a Italia fue un paso adelante en mi carrera, aprendí muchísimo con grandes entrenadores que me han hecho mejorar mucho, en una liga que para los defensas es muy positiva. Fue un factor muy importante el hecho de cambiar el Real Madrid por el Nápoles.

--De golpe se reivindica como el sustituto de Piqué acompañando a Sergio Ramos.

--Bueno- ahora también están Íñigo y Pau. Es verdad que con Sergio he jugado mucho más, tanto en el Real Madrid como en la anterior etapa en la selección. Sabemos de su potencial y lo mejor es compenetrarnos lo mejor posible. Tenemos poco tiempo y no es fácil para que el rendimiento pueda ser bueno.

--¿Se ve en la Eurocopa?

--Quedan muchos meses, esto cambia de una semana a otra y no puedo pensar en si voy a ir o no. Solo pienso en disfrutar y aprovechar esta semana. Luego en los meses que esté en mi club, rendir lo máximo para conseguir los objetivos allí y que el míster decida quienes son los mejores para ir la Eurocopa.

--¿Nota menos pasión? ¿Vende menos la selección?

--Somos nosotros los que podemos enganchar a la gente. Si el equipo compite bien y llega en buen momento de forma, la afición va a estar ahí, seguro. España siente algo especial por su selección. Está claro que aunque los últimos años han podido estar un poco decepcionados, si ven que el equipo puede lograr algo importante van a estar ahí.