El Al-Ain da el sorpresón eliminando al River Plate

El Al-Ain espera rival en la final del sábado (17.30 horas), tras el sorpresón de noquear al River Plate en los penaltis (2-2 en los 120 minutos). Marcus Berg adelantó pronto a los emiraitís. No obstante, el ganador de la Libertadores reaccionó y Santos Borré (ex del Villarreal) anotó un doblete (11’ y 15’). El Al-Ain marcó al filo del descanso, pero el árbitro lo anuló a instancias del VAR. Caio, en el 51, puso un 2-2 que ya no se movió, pese a que Pity Martínez estrelló un penalti en el travesaño de los asiáticos. En la tanda, todos metieron sus lanzamientos... hasta el fallo final de Enzo Pérez.