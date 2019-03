Un Alaphilippe magistral triunfa a la primera en la Strade Bianche

El francés Julian Alaphilippe (Quick Step) ha ganado este sábado la peculiar Strade Bianche en su primera participación, lo que le ratifica como uno de los ciclistas más fiables en carreras de un día. El corredor de 26 años, que el año pasado ganó la Clásica de San Sebastián y la Fecha Valona, ha batido a al danés Jakob Fuglsang (Astana) en un esprint cuesta arriba en la temible Via Santa Caterina como colofón a la carrera de 184 kilómetros por caminos de arcilla blanca y grava alrededor de Siena, en la Toscana italiana. El belga Wout van Aert (Jumbo) ha sido tercero.

Mettetevi comodi, allacciate le cinture e guardatevi l'ultimo minuto della #StradeBianche @NamedSport 2019 | Take a seat. Fasten your seat belts. Watch now the last minute of #StradeBianche #NamedSport 2019 pic.twitter.com/WAmWC4zUhL