Los albinegros se aferran a su minuto de oro para ganar

El Castellón sacó máximo provecho de su minuto de oro ante el Espanyol B para reforzar su posición de equipo de play-off. De lo que podría haber supuesto una injusta derrota albinegra de penalti se pasó a la victoria en la única jugada en la que el acierto le ganó la partida a las ganas en el bando de los de Cano. Campos regresó al once para hacer el paradón de la jornada y Juanto volvió a justificar la apuesta del club por él con el tanto que dejó los tres puntos en Castalia.

El conjunto albinegro saltó al césped consciente de la importancia de los puntos y ya desde el primer minuto mostró sensación de peligro, con un remate de Íñigo Muñoz que salió mordido, intento secundado por una llegada de Kako y otra de Juanto Ortuño, que no pudo precisar su cabezazo tras un servicio de César Díaz, una de las novedades en el once de Cano, junto a Campos. La presencia de ambos en el once fue la primera buena noticia para los albinegros bastantes minutos antes del inicio.

El Castellón controlaba a la perfección la situación. Faltaba precisión, eso sí, en los últimos metros, pero el Espanyol B estaba en plan stand-by, salvo cuando la presión de Jutglà y Pau complicaba la salida de balón de Gálvez y Satrústegui, que se complicaron la vida en alguna acción. El Castellón seguía percutiendo y dando avisos a los periquitos, primero gracias a la intensidad de César Díaz, que a punto estuvo de marcar de rebote tras un despeje defectuoso de Adri, y posteriormente con un remate de cabeza de Íñigo, ligeramente alto.

Todo seguía el guion deseado hasta la media hora. Un remate de Pau desde lejos que dejó el susto en el cuerpo a Campos pareció cambiar la dinámica. Esa jugada espoleó a los de Gay, que aumentaron un punto más la intensidad de su presión y robaron algunos balones para pasar de dominados a dominadores. Tanto se lo empezó a creer el Espanyol que acabó encontrando hueco entre los tres palos de Campos, pero por fortuna el certero disparo de Damià estuvo precedido por una falta sin discusión sobre Gálvez. Los de Cano agradecieron la llegada del descanso.

En la segunda parte el Castellón calcó su intenso inicio de partido. César Díaz, incomprensiblemente, no aprovechó una jugada de Juanto que le dejó mano a mano con Adri. El balón fue al muñeco. El Castellón ponía cerco a los periquitos. Un posible penalti en el área visitante —pareció claro el empujón sobre Satrústegui— exaltó los ánimos de Castalia antes de que Damià volviera a poner el corazón en un puño a la grada con un disparo ajustado al que no llegaba Campos. Se fue por línea de fondo.

MINUTO CLAVE / Y pasada la hora, el minuto crucial. Penalti de Carles a Nico, indiscutible. Ni conato de protestas en el Castellón. El propio Nico cogió la responsabilidad, pero se encontró con la inmensa figura de Campos y la manopla del portero albinegro. En la jugada posterior balón largo para Muguruza, carrera del vasco y Juanto aparecía en boca de gol para remachar el 1-0. Un poco de sufrimiento final para aliñar el triunfo y oficio para preservar el marcador. El Castellón ya es segundo, a un punto del líderato.