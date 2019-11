Albiol: «Fuera de casa debemos dar un paso adelante»

Solo lleva cinco meses en el Villarreal, pero parece que sean cinco lustros. Raúl Albiol se ha convertido en uno de los capos del vestuario, cogiendo el testigo de Bonera. Su rendimiento, y el tándem perfecto que forma con Pau, les han convertido en la pareja de centrales de moda de LaLiga. Albiol ha encontrado en el Villarreal el ecosistema ideal para continuar su carrera en España y con ello ha logrado regresar a la Roja con galones. Mañana todo apunta a que volverá a la lista de Robert Moreno: «De momento me veo trabajando en el Villarreal, en el día a día con mi equipo y haciendo las cosas lo mejor posible. Está claro que la selección hace mucha ilusión y a todo el mundo le gusta ir, pero no es fácil y no depende de mí».

CITA EN SON MOIX // El domingo espera Son Moix. Una cita complicada ante un recién ascendido en un campo que nunca ha sido fácil para los amarillos. «Después del partido de Eibar todos estamos con ganas de ganar fuera de casa, que parece que no está costando mucho más. Queremos volver a ganar tras dos tropiezos y esta es una buena oportunidad», afirmaba el valenciano. Albiol se mostraba rotundo sobre la necesaria mejoría lejos de La Cerámica. «Nuestro objetivo es crecer en las salidas, puesto que en casa nos sentimos bien, pero fuera debemos dar ese paso. Tenemos que ir a ganar en Mallorca ya que llega el parón y sería bueno hacerlo con victoria», insiste.

El Villarreal ha experimentado una notable mejoría en defensa respecto a la temporada pasada y uno de los responsables es Raúl Albiol: «Tenemos que seguir trabajando. El otro día dejamos la portería a cero, pero hay que continuar. Cada partido es nuevo y hay que estar muy metido y más en esta categoría. Estoy feliz por la confianza y trato de hacerlo lo mejor posible. Ojalá podamos conseguir buenos números defensivos a final de temporada por el bien del equipo».

LaLiga 2019-20 ha comenzado con una gran igualdad y sin un dominador claro. «Estamos viendo mucho equilibrio en el campeonato. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera y creo que eso es bueno y bonito. Ahora se notan mucho menos las diferencias en los presupuestos», apuntaba el central groguet.

El nuevo proyecto del Villareal ha ganado en altura, envergadura y experiencia. Albiol e Iborra han dado músculo, veteranía y competitividad al equipo: «Es importante la presencia de Iborra por delante de la defensa. Es muy bueno en su posicionamiento táctico. Es inteligente y con gran presencia física. Estamos cómodos, pese a ser el primer año que jugamos juntos».

ERRORES PUNTUALES // El Villarreal acaricia la zona europea, pero su clasificación todavía podía ser mejor. «Se nos han escapado puntos por pequeños detalles», confesaba el valenciano. Albiol es el jugador que más balones ha despejado de LaLiga. Un ránking honorífico, pero un valor más de su buen rendimiento con el Villarreal. «Me gusta ver los datos a final de temporada. Cada semana esto cambia y las estadísticas las dejo para el final. Hay que mejorar día a día y cada partido es una historia diferente», señala.

Su regreso a España después de cuatro años jugando en una Liga tan exigente como la italiana, y en un grande como el Nápoles, le han hecho mejor futbolista: «El Calcio me ha hecho crecer mucho como jugador. Es lo mejor que pude hace, pese que supuso salir del Real Madrid, no fue un paso atrás, sino todo lo contrario para progresar como futbolista. He tenido grandes entrenadores allí. Me siento bien y muy cómodo en mi vuelta a la Liga».

FIJO PARA CALLEJA // Para Calleja, Albiol y Pau son fijos en sus alineaciones, que empiezan a construirse desde la fortaleza y el muro que están constituyendo los dos zagueros. «Sí, estoy feliz por jugar tantos minutos, de la confianza que tiene en mí el entrenador y tengo ganas de seguir ayudando al equipo», declaraba. Por último, Raúl Albiol expresaba su satisfacción por haber llegado a un club que siempre apuesta por un fútbol alegre y vistoso. «La forma de jugar de este equipo me gusta. El Nápoles ya se empleaba con esa idea de salir con el balón desde atrás y es algo que me agrada y además se da bien a mi juego. La verdad es que estoy muy contento de regresar a la Liga y de poder jugar como lo estoy haciendo. Me siento muy cómodo en el Villarreal desde el primer momento», concluye Albiol.