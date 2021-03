Albiol muestra el camino al Villarreal para enderezar el rumbo, el capitán habla claro

Es una de las voces autorizadas del vestuario del Submarino y uno de los capitanes del club de la Plana Baixa. En su segunda campaña en el Villarreal, Raúl Albiol apela a la unidad del vestuario y al compromiso de los futbolistas y del cuerpo técnico para revertir una situación que en LaLiga es más que preocupante, ya que el conjunto de Unai Emery acumula 8 jornadas sin conocer la victoria, con 5 empates y 3 derrotas, lo que le ha bajado del 4º al 7º puesto en la tabla clasificatoria.

Tras la debacle en el derbi ante el Valencia CF, donde se cayó por 2-1 en un partido en el que en el minuto 85 se ganaba por 0-1, Albiol considera que el partido de Europa League de este jueves, ante el Dinamo de Kiev (18.55 horas), debe ser una válvula de escape y una oportunidad inmejorable para enderezar el rumbo del equipo.

Estas son las sentencias de Albiol sobre la actualidad amarilla:

EMERY ESTÁ TRANQUILO

"Nadie está al margen de la situación que estamos viviendo, pero son cosas que pasan en el fútbol. Al míster, aunque le duele, no le va a afectar esta situación porque la ha vivido otras veces y así nos lo transmite, tiene mucha experiencia y nos ha dejado claro que saldremos de esta. Sabemos el camino a seguir".

EL CAPITÁN TRANSMITE UN MENSAJE DE "TRABAJO Y UNIDAD"

"No queda otra de estar más unidos que nunca. El mansaje que transmito es de trabajo, de estar más concentrado que nunca. Tenemos que equivocarnos lo menos posible, tomar muy bien las decisiones. En esta categoría y a este nivel cada error te penaliza".

HAY QUE APROVECHAR LA EUROPA LEAGUE, ANTE UN DURO RIVAL

"El jueves es una buena oportunidad, la Europa League nos distrae y debe servirnos de aliciente para enderezar el rumbo. El Dinamo de Kiev es tan complicado o más que el Salzburgo. Es otro equipo que domina su Liga y ganar en los estadios de la Europa del Este siempre es complicado. Debemos ir con la misma mentalidad con la que fuimos a Austria. Ir a por la victoria desde el minuto uno y no cambiar la mentalidad, pensando en buscar el segundo gol tras lograr el primero".

APRENDER DE LOS ERRORES DE LOS ÚLTIMOS PARTIDOS

"Se nos han ido acumulando situaciones negativas en los últimos minutos de partido. Son situaciones muy negativas y parece que lo estemos haciendo todo mal y no es así, para nada. Cada partido es un mundo y todo cambia en cuestión de segundos. Ante el Valencia pudimos ponernos 2-0, pero no marcamos y ellos aprovecharon una acción con fallo nuestro para empatar".

"En Valencia nos equivocamos más en el segundo gol que en el primero".

"Creo que el equipo va a aprender. Todos pasamos situaciones difíciles, me pasó en el Nápoles, le pasó a la Real Sociedad, nos está costando pero saldremos de esta. El año pasado estábamos en esta situación y terminamos quintos. Ahora tenemos 12 partidos para revertir la situación".

IR A POR EL PRIMER GOL Y SEGUIR A POR EL SEGUNDO

"Nuestro problema no es que especulemos, sino que nos falta ser más agresivos en las dos áreas. Tenemos que ser más contundentes en defensa y estar más acertados de cara el gol en ataque. La mentalidad debe ser, insisto, ir a por el 0-1 y luego buscar el 0-2. No hay que dar margen al rival a que reacciones e intentar sentenciar antes".

TRABAJAR EL ASPECTO PSICOLÓGICO PARA MINIMIZAR ERRORES

"Estamos trabajando mucho en ese aspecto para que no se repitan las situaciones de los últimos partidos, especialmente en los últimos minutos".

"Hoy una hora más tarde a entrenar, analizando los errores, aprender todos juntos e ir todos a una para sacar la situación adelante, tanto pasar la eliminatoria en la Europa League como en terminar la temporada en puesto europeos, que es como queremos terminarla. Y en la Europa League llegar lo más lejos posible, que quién sabe si pasamos ante el Dinamo adónde podemos llegar. Hay que creer en nuestras opciones".

ESTAR MUY METIDOS EN LOS PARTIDOS: "GRITARSE ES NORMAL"

"Máxima concentración los 90 minutos y saber que te tienes que equivocar lo menos posible. Cualquier equipo te penaliza ante el mínimo error. Somos adultos para que cada uno acepte su responsabilidad. En el campo todos tenemos que hablar, gritarnos, exigirnos intensidad y ayudar al compañero. En el fútbol es normal gritarse y echarse broncas, y al acabar te abrazas. Todos sabíamos que íbamos a tener baches y que esto no era un camino de flores. No esperábamos que esta dinámica negativa se iba a prolongar tantos partidos, pero está en nuestra mano revertir esta situación".

PÚBLICO EN UCRANIA Y NO EN VILA-REAL

"Claro que echamos de menos a nuestra afición, pero estamos en igualdad de condiciones que el resto de equipos. Hasta la próxima temporada no veo factible que haya afición. Creo que va a haber público en Ucrania, mientras que nosotros no podremos tenerla en casa. Al menos podremos disfrutar de que haya afición en un estadio, aunque sea la suya y eso siempre es de agradecer".