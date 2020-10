Alcácer brilla en Europa con dos goles en apenas siete minutos

Tan solo necesitó siete minutos sobre el terreno de juego del Estadio de la Cerámica para dejar su sello personal, marcar dos goles y sentenciar el encuentro a favor del Villarreal. Era el primer partido de la fase de grupos de la Europa League y el choque contra el Sivasspor turco se había complicado más de lo previsto. Entonces Emery miró al banquillo y le hizo un gesto a Paco Alcácer para que se preparara. El delantero valenciano, el máximo goleador del Submarino en LaLiga con cuatro goles, salió y acabó besando el santo.

«Al final los delanteros intentamos aportar goles y, en este caso, he salido y he metido dos. Incluso he podido marcar el tercero y me he quedado con un sabor amargo por no haber conseguido el hat trick con el tercero. Pero lo importante es que hemos empezado bien la competición y ahora solo tenemos que pensar en el partido del domingo contra el Cádiz», explicó el atacante valenciano.

Con sus dos tantos de anoche, Alcácer acumula ya seis en la presente temporada, cuatro en LaLiga y dos en la Liga Europa--, pero el propio futbolista restó importancia cuando fue preguntado por la posibilidad de que le llamara Luis Enrique para la selección. «Yo estoy centrado en marcar goles en mi equipo, aportar trabajo y aportar mi granito de arena para que saquemos los partidos adelante, que es lo más importante», dijo.

No quiso Alcácer marcharse sin hacer autocrítica al reconocer que igual el Submarino, tras el 2-0, había pecado de «exceso de confianza» y eso les había costado el sufrimiento inesperado. «Por fortuna, hemos podido sacar el partido al final», concluyó.