Un golazo de Parejo da ventaja al Villarreal ante la Real Sociedad (1-0)

Minuto 51. Lo intentaba Portu de volea pero su chut se marcha desviado de la meta amarilla.

Minuto 48. Amarilla para Le Norman por una entrada sobre Coquelin, que se marchaba hacia el área.

Minuto 46. Se reanuda el encuentro en Vila-real. Al equipo de Emery le quedan 45 minutos para confirmar la victoria.

Minuto 45. Descanso en La Cerámica. El Villarreal se marcha por delante gracias al golazo de Parejo.

Minuto 36. ¡Lo que hizo Paco Alcácer! ¡Centro de Pedraza y a punto de marcar un golazo el de Torrent de tacón!

Minuto 31. Primera amarilla del partido para el donostiarra Illarramendi por una entrada sobre Moi.

Minuto 24. Ahora lo intentaba Alcácer pero su disparo salió flojo a las manos de Remiro.

Minuto 23. El palentino evita el empate de la Real Sociedad tras una gran intervención a Isak.

Minuto 23. ¡Paradón de Asenjoooo!

Minuto 13. Muy buen inicio de partido del Villarreal, que se ha adelantado con el golazo de Parejo y está llevando el control de juego ante los 'txuri-urdin'

Minuto 7. ¡Al palo la Real Sociedad! Responde el equipo de Imanol con un disparo a la madera de Isak.

Minuto 2. Qué manera de enganchar un balón desde fuera del área por parte de Parejo para mandarlo a la escuadra y aldelantar al Submarino.

Minuto 2. ¡Goooooooooool del Villarreal! ¡Qué golazooooo de Parejooooo!

Minuto 1. Arranca el encuentro en La Cerámica. El Villarreal busca un triunfo clave para los puestos europeos ante la Real Sociedad.

LA PREVIA. Unai Emery llegaba con la gran duda de si Yeremi Pino estaba en condiciones de jugar o no ante la Real Sociedad, después de retirarse lesionado en Girona a la media hora por sus problemas en el tobillo, y finalmente no está disponible. El extremo canario, que se había ganado un puesto en el once gracias a sus buenos minutos en Liga y en Copa, no ha entrado en la convocatoria y el técnico del Villarreal ha decidido blindar el centro del campo con Coquelin para contrarrestar el poderío donostiarra.

La otra novedad del Submarino es Paco Alcácer que sustituye a Carlos Bacca en la posición de '9'. Cabe recordar que el Submarino tiene una ligera ventaja respecto a la Real Sociedad de tres puntos y que un triunfo dejaría muy tocados a los donostiarras y lejos del territorio Champions. Por otra parte, la Real necesita romper su mala racha, ya que suma muy pocas victorias desde hace dos meses, a lo que se une su eliminación de la Copa. El equipo de Imanol Alguacil pretende enderezar su rumbo con la complicidad del estadio La Cerámica, en el que ha ganado al Villarreal en las dos últimas visitas. Los donostiarras llegan en crisis de resultados después de un comienzo fulgurante de la temporada y solo han ganado dos de los últimos 14 partidos.

No en vano, el once del Villarreal es el siguiente:

¡Y estos son los once groguets que saltarán desde el inicio al césped del Estadio de La Cerámica ante la @RealSociedad (21.00h, en directo por @MovistarFutbol)!#VillarrealRealSociedad pic.twitter.com/e0q0ZVvxMo — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 30, 2021

Por su parte, el once de la Real Sociedad es el siguiente: