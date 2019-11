Alcaina tira la puerta abajo y pone en jaque la titularidad de Cubillas

Hay debate en torno al 9 del Castellón. La mala racha de cara a puerta del delantero titular, David Cubillas, y las buenas sensaciones que ha dejado el joven Raúl Alcaina en los ratos que ha salido, han abierto un melón en torno a quién tiene que ser el ariete que acompañe a César Díaz en el once titular.

Lo que era un tema tabú hasta hace unas jornadas --Óscar Cano había encontrado un once tipo con el castellonense junto a César Díaz en la delantera--, se ha convertido en más que una posibilidad. El punta de 19 años, cedido por el Levante UD, apenas había contado para el técnico andaluz en las primeras jornadas pero, a base de trabajo y buenas actuaciones, se ha ganado más minutos y ser una opción real para la parcela ofensiva albinegra.

REVULSIVO HABITUAL / De entrada, le ha arrebatado a Jairo el papel de delantero suplente. El asturiano, que llegó en el mercado de invierno pasado con el cartel de pichichi, no está pudiendo demostrar su nivel debido a las numerosas lesiones sufridas y su contribución durante este curso apenas está siendo testimonial.

Una labor de delantero revulsivo que ha cogido el propio Alcaina. El de Museros, prácticamente inédito en Liga hasta el duelo ante el Hércules, ha tenido minutos en los últimos tres enfrentamienos del Castellón. Precisamente, ante el club herculano disfrutó de 15 minutos, luego jugó otros 8 en Orihuela y por último, los 22 que tuvo ante el Llagostera en Castalia el domingo, donde dejó detalles de un delantero que puede aportar mucho al equipo.

No en vano, el poderío físico y la calidad que atesora con el balón en los pies le hacen ser una buena opción para el juego de espaldas y un socio ideal para un delantero más hábil y que cae a banda como César Díaz. Unas características similares a las de David Cubillas, que con una gran trayectoria a sus espaldas es siempre un gran recurso para campos donde el fútbol directo es más que una posibilidad.

De hecho, el valenciano se ha ganado a base de trabajo y buenos minutos la confianza de Óscar Cano. «Raúl ha estado excepcional, es un delantero que nos va a dar muchas cosas. Los de arriba ahora no están marcando, pero son rachas, me preocuparía el no estar creando ocasiones, pero por fortuna estamos generando muchas», aseguró Óscar Cano tras el 0-0 ante el Llagostera.