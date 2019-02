Aleix Espargaró: 'El Mundial de MotoGP será una locura'

El catalán Aleix Espargaró, una de las personas más sinceras que hay en el paddock de MotoGP, piloto que lleva ya 17 años en el Mundial y que, el próximo 30 de julio, cumplirá 30 años, está convencido de que estamos a las puertas de un campeonato del mundo inédito. Va a ser una auténtica locura. Si ves los tiempos que hemos hecho, todos, en el test de Sepang, no puedes dudar de que estámos a las puertas del mejor Mundial de la historia. Ya veréis. El campeonato será divertidísimo y la primera batalla ya se producirá en Catar.

Espargaró, piloto de confianza de Aprilia, que ha reforzado su escudería con el fichaje del polémico italiano Andrea Iannone, que, por extraños problemas de salud, no pudo casi correr en Malasia, siendo sustituido por un eficaz Bradley Smith, está muy agradecido a la firma italiana por el esfuerzo que está haciendo para intentar pelear por los primeros puestos de la máxima categoría.

El año pasado cuestione, públicamente, si Aprilia estaba o no dispuesta a poner toda la carne en el asador y pelear por lo más alto, comentó el mayor de los Espargaró en Sepang. Y la respuesta ha sido dar un paso al frente en medios, ingenieros, el fichaje de Andrea (Iannone), creando un equipo de pruebas muy competitivo y contratando a Massimo Rivola, nuevo jefe del equipo, puesto que hacía mucha, mucha, falta en la escudería.

PELEAR EN LO MÁS ALTO

El piloto catalán agradece ese paso al frente de Aprilia pero necesitamos más, mucho más, tenemos que dar aún tres pasos más para estar donde yo quiero, perdón, donde queremos estar la fábrica y yo, que es peleando siempre por los ocho primeros puestos. No podemos conformarnos con menos, pues somos un equipo oficial y una gran fábrica, que pretende codearse con las mejores.

Aleix cree que al motor de la Aprilia aún le falta potencia. No puede ser que tengamos que tirar tanto, tanto, de los frenos pues, al final, acabas en el suelo. Eso sí, nos hemos pasado cinco días entrenando en Sepang y cada día, cada día, hemos mejorado y bajado el crono, lo que quiere decir que estamos progresando, pero es que los demás avanzan aún más.

Y es ahí donde Espargaró muestra su sorpresa. Los tiempos en que hemos rodado el último día de Sepang son una auténtica pasada, una locura. Y no solo las Ducati de Petrucci, Bagnaia., Miller o Dovi, no, no, todo el mundo ha hecho unos cronos increíbles porque todas las motos van muy bien!, señaló el piloto de Granollers.

Espargaró agradeció la colaboración del británico Smith un piloto muy experimentado, de enorme validez, muy veloz, gran probador que, en cuanto supo que Andrea no podía correr, tardo 30 segundos en ponerse el mono y salir a la pista. Y no solo eso, no, el jueves por la noche se pasó dos horas con mi ingeniero repasando mis datos de telemetría para ver cómo me podía ayudar. Ese tipo de ayuda es la que necesitamos ahora, pues el último salto, el último paso es el que más cuesta, dijo Espargaró, que insiste en que aún necesitan más recursos y más ingenieros para pelear por el top-8 en cada gran premio.