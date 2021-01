Aleñá ultima su cesión al Getafe

En el invierno del 2020, Carles Aleñá fue cedido al Betis. En el invierno del 2021, Carles Aleñá ha sido cedido al Getafe. No ha encontrado su sitio el joven centrocampista, que cumple 23 años este 5 de enero, en el Camp Nou. No logró convencer a Ernesto Valverde. Ni tampoco ha podido ahora seducir a Ronald Koeman.

"Hasta que no sea definitivo no puedo decir nada", ha esgrimido el técnico azulgrana tras dar permiso al jugador para ausentarse de la sesión vespertina. Siempre hay jugadores que pueden decidir quedarse o no. Él es un futbolista de futuro, que tiene que jugar y ha decidido buscar una salida, ha apuntado Koeman.

Necesita Aleñá jugar y José Bordalás, que vive su peor época en el Getafe, le puede garantizar los minutos que no ha tenido en el Barça. Se trata de un préstamo hasta final de temporada, sin opción de compra alguna, sellado por Carlos Tusquets, el presidente de la Comisión Gestora del club azulgrana. El equipo madrileño asumirá ahora la ficha de Aleñá.

Asoma Ilaix Moriba

Aligera así el Barça la plantilla, mientras Koeman cruza los dedos para que Tusquets o el nuevo presidente, si es que las elecciones se celebran el 24 de enero como estaban fijadas, pendientes de la evolución de la pandemia, le trae el delantero centro (Depay es su favorito) y el central (Eric García) que necesita para reforzar su equipo.

La intención de Koeman es que ese hueco que deja Aleñá, pueda ser cubierto con Ilaix Moriba, a quien ya ha hecho entrenar con el primer equipo, aunque seguirá teniendo ficha del filial.

En el Getafe, Aleñá volverá a reunirse con Marc Cucurella, con quien había coincidido en las categorías inferiores del club azulgrana. Al lateral le salió bien su apuesta de abandonar el Barça para convertirse en un jugador valioso en la Liga. El centrocampista intenta ahora seguir el camino trazado por su amigo.

Solo 48 minutos jugó en la Liga

En estos primeros cinco meses de la temporada, la presencia de Aleñá había sido testimonial. Koeman solo lo había usado durante 48 minutos en la Liga: 23 ante Osasuna y 25 más en el duelo contra la Real Sociedad. Jugó, curiosamente, mucho más en la Champions donde acumuló 170 minutos, completando, por ejemplo, los 90 ante el Dinamo de Kiev.

Pero era, y es, demasiado poco para Aleñá, que busca explorar la vía de otra cesión, intentando que sea mucho más productiva que la vivió la pasada temporada en el Betis.

En Sevilla todo empezó bien para el azulgrana, que fue titular en cinco de los seis primeros partidos tras el mercado invernal. Pero, poco a poco, fue teniendo menos peso en el club verdiblanco. Acabada la cesión, retornó al Camp Nou, convencido de que la llegada de Koeman le abriría, y ya para siempre, las puertas del primer equipo. Pero no fue así. Y ahora está buscando impulsar su carrera en el Getafe.