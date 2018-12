Alerta por falta de gol

Nada pues sigamos así, los aficionados somos meros espectadores si nos gusta lo que vemos nos quedamos si no nos gusta nos vamos. El dueño del club es el que pone los dineritos y quien se juega el money, si a él le parece bien, pues sigamos. Que pena me da el equipo parecen zombies en el terreno de juego, van perdiendo y no ves que tengan poder de reacción pareece que todo les tenga igual. Ayer vi lo que es un verdadero partido de futbol que no estaría mal que el Sr. Calleja les hiciera visionar a los jugadores el partidazo que jugaron Arsenal y Totemham, goles, garra, futbol de muchos kilates, emoción, fuerza, bueno no sigo. Que diferencia con lo que nos toca ver en La Cerámica.