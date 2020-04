Àlex Rins renueva dos años más con Suzuki MotoGP

El piloto catalán Àlex Rins, de 24 años, acaba de anunciar, este domingo durante una sesión que ha mantenido con sus seguidores y a la que ha invitado a participar a Davide Brivio, responsable del equipo Suzuki de MotoGP, que ha renovado dos años más (2021 y 2022) por la marca japonesa, añadiéndose así, de momento, a las prolongaciones de contrato que firmaron Maverick Viñales (Yamaha), Fabio Quartararo (Yamaha Monster oficial a partir del 2021) y Marc Márqez (Repsol Honda), este último por cuatro años más, es decir, hasta el 2024.

Nada se sabe de Mir

“Quiero anunciar a toda la gente que comparte este 'live' con nosotros”, dijo Rins, desde su casa del Principado de Andorra, “que voy a seguir dos años más con Suzuki. Me siento como en una familia, estoy muy cómodo y feliz. Por todo eso y porque la moto es cada vez mejor es por lo que he decidido seguir aquí".

Por su parte, Brivio, que no ha comentado nada sobre el futuro del joven mallorquín Joan Mir, que probablemente siga los pasos de Rins, ha añadido: “Firmamos el contrato y es una buena noticia. En este momento difícil, no podemos dejar de planearnos el futuro”. El manager del equipo azul terminó diciendo que "queríamos qe Àlex siguiese con nosotros y él también lo deseaba. Será uno de los pilotos que más tiempo correrá en Suzuki. La estabilidad es muy importante, de modo que intentamos mantener el grupo unido todo el tiempo que podamos. No estamos corriendo, pero llevamos a cabo muchas reuniones”.