Alfredo e Íñigo podrían abandonar el equipo

Eel técnico del Castellón, Óscar Cano, fue muy claro a la hora de explicar por qué había hecho debutar al joven Bilal ante el Sabadell y de sus palabras se desprendió que dos jugadores podrían abandonar el club durante este mercado de invierno. «El mercado de fichajes está abierto y algún que otro jugador ya ha mostrado su intención de salir, por eso no podíamos introducir en el campo a alguien que no tenga el 100% de su mente en el equipo. Bilal lleva entrenando con nosotros desde pretemporada y tiene condiciones, creatividad y conducción», argumentó.

De los jugadores que había en el banquillo, al margen de los que salieron como suplentes (Juanto, Alcaina y Bilal), tan solo estaban Íñigo Muñoz, Alfredo y Javi Serra. A los dos primeros se les ha visto reunidos con el entrenador durante la última semana, por lo que sus nombres se han colocado en el disparadero de salida.

No quiso, por lo tanto, Cano correr riesgos con ninguno de los dos y optó por otras alternativas ante el Sabadell pero su plan no surtió efecto. Preguntado sobre el encuentro contra el líder, el entrenador andaluz explicó que «todo se ha decidido a pelota parada, cuando han marcado su gol. Hemos tenido unos primeros 20-25 minutos buenos, llegando con claridad por medio de Muguruza y Jorge, pero no hemos conectado con los delanteros y eso nos ha pasado factura. Además, he visto cierta sobreexcitación y hemos perdido la atención».