Almassora disfruta del One Wall Individual

Almassora va ser la seu la primera competició dels XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana a la província de Castelló, encara que a última hora es va haver de modificar la seu de la competició. No es va poder jugar en el nou poliesportiu on estarà el nou trinquet de la localitat, al costat del col·legi Errant Vila, i la competició es va haver de disputar en el frontó situat en el poliesportiu de la Garrofera, on els tècnics del Club de Pilota d’Almassora van preparar dues pistes per a poder disputar la competició de One Wall Individual. El passat cap de setmana van participar 48 jugadors de les escoles d’Almassora, Vila-real, Borriol, Castelló, Algimia, Baronia i Faura, i aquest cap de setmana de nou els millors equips d’aquestes escoles tornaran a competir en els XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de One Wall parelles, amb la presència de 26 equips de les escoles de la província i del nord de València.

Entre els jugadors de les escoles que s’han classificat, destaca l’escola d’Onda, que té fins a nou jugadors classificats. També mereixen especial esment les escoles de Castelló amb cinc jugadors classificats i Almassora amb quatre. Altres escoles representades són Faura, Vila-real i Algimia.