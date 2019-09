Almassora, Vila-real i Onda, al Dia de la Pilota

Dins del programa del XXVIII Dia de la Pilota Valenciana, que se celebra aquesta setmana a la ciutat de València, concretament el dissabte 21 de setembre, en el saló d’actes del Centre Cultural i Esportiu de la Petxina de la capital del Túria, hi ha un lloc molt destacat per a les principals promeses del nostre esport autòcton en el vessant provincial.

S’entregaran els trofeus als tres primers classificats, als millors equips de les fases finals Autonòmiques dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en les diferents modalitats: one wall, frontó valencià, galotxa, galotxetes, raspall, llargues i escala i corda, a les 11.00 hores.

Estaran representades 33 escoles (22 de la província de València, set de l’Alacant i tres de Castelló) en aquest lliurament de trofeus, on acudiran acompanyats dels monitors i autoritats de les seues localitats. Pel que fa als provincials, seran guardonades les d’Onda, Almassora i Vila-real.

A la província de Castelló, l’escola d’Onda ha sigut la que més èxits ha aconseguit, amb un or, cinc plates i quatre bronzes. Almassora va obtindre un or, dos plates i un bronze; i Vila-real, un or, una plata i dos bronzes. Castelló no acudirà ja que els premis per l’or, la plata i el bronze que va obtindre a l’Autonòmic de Frare ja els va rebre.