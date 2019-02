Almassora, Vila-real i Onda, els reis de la galotxa als XXXVII JECV

Borriol va acollir les finals dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de galotxa amb les fases finals de les cinc categories de competició: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil, on van estar presents les cinc escoles de pilota més potents de la província: Castelló, Vila-real, Onda, Almassora i Borriol.

Les triomfadores van ser les escoles d’Almassora, or en categoria benjamí; Vila-real, que guanyà l’or en aleví i infantil; i Onda, que va vèncer en cadet i juvenil.

En categoria benjamí, Almassora es va convertir en el millor equip de la província, amb Pol i Marc, que van guanyar la final per 40 a 15, a l’equip de Castelló.

En categoria aleví, Ferrán, Xavi i Pepe van aconseguir un nou títol per a la seva escola, Vila-real, encara que sofrir davant Castelló A (Andreu i Manel), als quals van guanyar per 40 a 30.

En infantil, Vila-real va aconseguir el seu segon or, amb Álvaro, Pepe i Samuel, que van guanyar 40 per 15 a l’equip d’Almassora, on van jugar Marc, David i Oriol.

En categoria cadet, Onda A va guanyar l’or amb Diego, Cristian i Santi després de guanyar per 40 a 10, a l’equip d’Onda B, integrat per Pablo, Sansano, Juan i Luis. I en categoria juvenil, també l’equip d’Onda, amb Álex i Óscar, van superar per 40 a 20 a Castelló (Roberto, Xavi, Luis i Ferrán).

Per escoles, Onda, va aconseguir dos ors i una plata, Vila-real, dos ors i un bronze, Castelló, tres plates i un bronze, Almassora, un or, una plata i un bronze i Borriol, dos bronzes.