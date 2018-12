Almassora, Vila-real i Onda es fan amb el títol

La localitat d’Almassora va gaudir d’una gran jornada de promoció amb les finals dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó per parelles, amb les fases finals de les cinc categories de competició: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.

Van estar presents les cinc escoles de pilota més potents de la província (Castelló, Vila-real, Onda, Almassora i Borriol). Les grans triumfadores van ser les escoles d’Almassora (or en benjamí), Vila-real (or en aleví i infantil) i Onda (or en cadet i juvenil).

En categoria benjamí, l’equip d’Almassora, integrat per Pol i Marc, va ser molt superior als seus rivals, els equips de Borriol i Vila-real. En aleví, l’equip de Vila-real A (Ferran i Pepe) va conquerir l’or davant Castelló A. En infantil, mateixos finalistes i mateix guanyador, amb Pepe i Álvaro com a campions. En cadet, Onda va copar gairebé tot el podi amb tres dels seus equips entre els quatre millors, aconseguint l’or i la plata. Diego i Cristian van guanyar la final. En juvenil, Onda va obtindre el seu segon or, amb Álex i Óscar, davant l’equip de Castelló que va ser plata. També van participar xiquets i xiquetes de les escoles d’Almassora, Castelló i Borriana en una trobada de raspall, a Almassora.

Van lliurar els trofeus i medalles el diputat d’Esports de Castelló, Luis Martínez, al costat d’una àmplia representació de regidors de l’Ajuntament d’Almassora i el vicepresident de la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana, Pedro López.