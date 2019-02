Almassora, Vila-real i Onda lluitaran pel títol

GALOTXA. El pròxim cap de setmana es tanca la competició de galotxa dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Des de les 9.00 fins a les 20.00 hores es jugaran a Montserrat 20 partides per part dels 20 equips que disputen aquesta fase final Autonòmica. Estaran presents quatre equips per categoría en les cinc categories de competició, representant a 13 escoles de les tres províncies; set escoles de València, tres d’Alacant i tres de Castelló, que estarà representada per Almassora, Vila-real i Onda, aquestes dos amb dos equips. r.e.