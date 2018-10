Alonso: 'Aunque no lo parezca estoy muy cansado'

Sigue en modo despedida. Este fin de semana, 30.000 personas portarán una careta en tributo a Fernando Alonso en el GP de México. La F-1 prepara, además, una homenaje al bicampeón asturiano en la última carrera de Abu Dhabi. Mientras, el asturiano explica las razones de su retirada y no acaba de despejar su programa para el 2019, aunque será mucho más suave que el de 2018: "Aunque no lo parezca, estoy muy cansado", desvela, a un mes de finalizar uno de los dos Mundiales en los que participa. "Me voy de la Fórmula 1 porque quiero, porque creo que puedo ser mejor piloto fuera, en otras disciplinas".

"Todos mis sueños aquí se han realizado. Dejo la F1 porque quiero. Ahora es momento de conseguir aún más cosas. En la F1 siempre hay la sensación de que es lo mejor del mundo, y si alguno se va, la gente no entiende que quizá se quiera ir. Cosas como que se tiene que ir porque no cuenta con un coche competitivo en el que correr. Igual McLaren dispone el año que viene un coche súper competitivo, quién lo sabe? No lo quiero intentar, quiero acabar porque creo que soy un piloto mejor fuera de la F1. Este capítulo se ha terminado, he conseguido mucho éxito, y quizás hay otras cosas fuera de la F1 que necesito conquistar, tener éxito en otras áreas del deporte del motor, y lo intentaré", explicó el asturiano ante los medios de comunicación en el paddock del autódromo Hermanos Rodríguez.

Las intenciones del piloto

El asturiano descarta participar el próximo año en La Fórmula E y toda la temporada de la Indy, aunque estudia participar en las 500 Millas y quizá, quien sabe, probar suerte en la Nascar, la más popular de las disciplinas en Estados Unidos, todo ello combinado con el Mundial de Resistencia que finaliza en junio. "Tengo que pensar si se puede combinar", explica antes de argumentar que "me respetan mucho por mi carrera en F1. He sido bien considerado por los dueños de los equipos, por los jefes de equipo, he sido siempre muy respetado, me siento un gran privilegiado. También por mis compañeros de equipo, por otros pilotos, por los medios de comunicación, por los fans... Ha sido perfecto, y ahora es el momento perfecto para dejarlo. Me siento perfectamente ahora, pero necesito también vida fuera de la F1, divertirme, antes de tomar una decisión final". Ahora mismo se siente "cansado, aunque por fuera parezca que estoy bien. Está siendo un año exigente".