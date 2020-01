Alonso: "Lo que está haciendo Sainz es espectacular"

Las dunas de la segunda parte de la sexta etapa del Dakar permitieron a Fernando Alonso (Toyota) mejorar el ritmo y acortar la brecha con los mejores del durísimo rally del desierto. Buenas sensaciones, buen ritmo, sextos, otra vez en el top-6. Quitando los tres 'buggies' de delante, que están en otro nivel, el tercero de los Toyota es una bonita sorpresa, así que estos dos últimos días me dejan muy buen sabor de boca. Han sido cuatro días buenos, mejorando poco a poco, explica el bicampeón del mundo de F-1.

Salir entre los primeros permite mejorar el ritmo. Es por la visibilidad. Si sales más atrás hay polvo, si has pinchado, más polvo, cosas que no se ven. Pero cuando sales delante vas en ese tren y puedes ir a un ritmo constante. El también campeón del mundo de Resistencia y doble ganador de las 24 Horas de Le Mans recuerda que en este Dakar es todo nuevo para mí. A nivel de conducción todo cambia por la diferencia de peso de la salida a la meta, cambia el asfalto a gravilla, piedras, y por tanto el agarre es inconstante, te tienes que adaptar cada kilómetro, la visibilidad... cada desafío es nuevo para mí.

LOS ELOGIOS DEL BICAMPEÓN

El recorrido de la prueba saudí entra de lleno en la arena. "Me encuentro mejor en las dunas, pero no sé por qué tengo más ritmo, Marc también me da consejos y entiende la carrera: qué dunas hay que pasar tranquilo y en cuáles atacar. En las piedras los Toyota hemos pinchado mucho, ha sido una penalización muy grande. El 'buggy' de Mini tuvo más ventaja en esas especiales, pero Alonso no resta un ápice el mérito del líder: "Lo que está haciendo Carlos (Sainz) en este Dakar es, sencillamente, espectacular. No hay sorpresa, es de los mejores, si no el mejor. Estoy muy contento por su liderato. Creo que tiene todo por la mano. Sale delante y hace primero o segundo; sale detrás y recupera mucho... Si el coche le respeta, va por buen camino. 'El Matador' acabó segundo, pero ha aumentado su ventaja en la general sobre el segundo, el campeón catarí Nasser Al-Atiyaah, lider de Toyota.. He disfrutado mucho de las dunas, y me siento orgulloso de este equipo y de acabar líderes la primera parte de la carrera.

SOÑAR CON EL PODIO FINAL

Mañana es jornada de descanso antes de afrontar la segunda semana de 'raid'. "Veremos cómo va la segunda parte de la carrera, pero hay que tener en cuenta que estamos en el durísimo Dajar, donde un día uno puede perder 40 minutos, otro rompe el cambio y hasta puede haber diferencias de horas. Por ahora no pasa nada entre los cinco o seis grandes, pero si empiezan a pasar cosas y yo sigo con este ritmo recuperaremos mucho terreno. ¿Qué si puedo soñar con el podio final?, soñar es gratis, pero les tiene que pasar algo y algo importante a los de delante, que son muy nuevos, mucho", concluye Alonso