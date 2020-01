Alonso: «No podemos perder de la forma en que lo hicimos en Ferrol»

Muy enfadado y crítico se mostró después de la clara derrota por 5-2 del Servigroup Peñíscola el sábado pasado contra O Parrulo Ferrol Juanlu Alonso. El técnico madrileño no escondió la desastrosa actuación en el partido de su equipo. Por eso, no dudó en reconocer que «nos pasaron por encima desde el minuto uno al cuarenta. Cuando se acabó el partido aún no habíamos ni llegado al pabellón. Se puede perder en Ferrol, porque es una cancha difícil y puede pasar de todo, pero no de la forma que lo hicimos. Perder así duele».

Al descanso, el conjunto del Baix Maestrat solo perdía al descanso por un gol (2-1), pero el técnico habló claro: «Ya era bastante que llegáramos con vida al descanso, el 2-1 era la mejor noticia». Y afirmó al respecto: «Estuvimos incómodos todo el partido, llegando tarde a todas las acciones, en las situaciones de uno contra uno siempre ganaban los jugadores de O Parrulo, los balones divididos se los llevaban todos... Y perdiendo todos los duelos individuales es imposible conseguir nada. Nos pasaron por encima y fueron mucho mejores. El resultado del partido es justo».

Además, Alonso entonó el mea culpa y asumió la derrota al completo. «Yo soy el máximo responsable, me equivoqué con el planteamiento del partido y el equipo fue siempre a remolque, yendo siempre tarde a todo y no pudiendo hacer prácticamente nada para evitarlo», explicó.

Tampoco quiso poner ninguna excusa el entrenador a su equipo y añadió: «Hemos tenido problemas durante la semana para entrenar con jugadores tocados, pero no es excusa. Hemos tenido un día horroroso».

El Servigroup Peñíscola tendrá poco tiempo para asimilar la derrota ya que esta semana le toca cambiar el chip y centrarse en la otra competición en la que participa esta temporada, la Copa del Rey, pues este miércoles es el Levante el que visita el Pabellón Municipal de Peñíscola en octavos de final y los del Baix Maestrat quieren sumar una victoria que les permita continuar con vida en el torneo copero, a partir de las 21.00 horas.