Álvarez: «Debemos cambiar la dinámica lo antes posible»

El Villarreal B no gana, pero no pierde. El primer filial amarillo suma media docena de jornadas sin vencer, aunque ha empatado en las cinco últimas. Una racha que si bien no le ha descabalgado de la zona de play-off, sí que le ha llevado a perder el liderato en beneficio del Atlético Baleares y a ver cómo se reduce su ventaja respecto al quinto clasificado. Los amarillos visitan en estas curiosas circunstancias al Conquense, mañana, a las 16.30 horas.

En lo meramente deportivo, Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, trasladó ayer en la rueda de prensa las vibraciones del equipo, después de esta racha. «No hemos cosechado los resultados deseados, pero las sensaciones del equipo son positivas», constató. «Por ello, vivimos la situación con la máxima naturalidad», agregó el jiennense. «Todos los equipos han crecido en la segunda vuelta», constató. «Estoy contento con la respuesta del equipo en el campo, aunque, eso sí, debemos cambiar la dinámica lo antes posible», manifestó.

UN ADVERSARIO AL ALZA // Por otro lado, el entrenador del Mini Submarino advirtió sobre el crecimiento del conjunto castellano en los últimos encuentros, después de que César Laínez relevase a Luis Ayllón en el banquillo. «El Conquense, desde el cambio de entrenador, está dando muy buena imagen», afirmó. «Ha ganado tres de los cinco últimos encuentros, se ha reactivado en las últimas semanas», enumeró. «Para ganarles, nosotros tenemos que estar como siempre, protegiendo la portería y siendo valientes cuando tenemos el balón», incidió el preparador jiennense sobre la visita a La Fuensanta, un campo de césped natural que no está en buenas condiciones

En el bando local, Nemanja Mirosavljevic, centrocampista serbio, podría debutar, después de haber solucionado los trámites burocráticos (fue uno de los fichajes del Conquense en el mercado de invierno). Los manchegos, además, han declarado la visita del Villarreal B como medio día del club, por lo que tanto los socios como el aficionado en general deberán pasar por taquilla.