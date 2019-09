Álvarez:« No es fácil hacer 12 de 12»

El entrenador del Villarreal B se mostró muy orgullo con su plantilla por haber conseguido uno de los mejores arranques ligueros de su historia: «Estamos muy contentos por los resultados que hemos hecho, como no puede ser de otra manera, no es fácil hacer 12 puntos de 12 en esta categoría tan complicada».

«Ya habíamos visto en pretemporada que éramos un equipo con posibilidades de hacer cosas importantes, aunque indudablemente estamos en estado embrión, porque hay mucha gente nueva pese a la base que hay del año pasado y, por lo tanto, tenemos mucho que mejorar. Pero está claro que ganando se mejora más fácil y sirve mejor al propósito que perseguimos», añadió el entrenador andaluz.

El técnico de Guarroman analizó el partido ante el Llagostera y valoró el triunfo sobre todo por cómo se logró: «Un campo difícil, un rival complicado, pero supimos adaptarnos muy bien a su propuesta, lo que es contrarrestarle su juego directo, sus segundas jugadas y luego, sobre todo, el gran éxito del equipo en un campo pequeño es el de no renunciar a nuestro estilo de tener el balón y, el resultado lo dice todo».

El once titular del Mini Submarino presentó variantes a raíz de las habituales rotaciones que practica el entrenador del filial groguet, hombres como Migue, Baena y Simón volvían al once. «Migue completó uno de los mejores partidos que le he visto hacer. Baena es un jugador que tiene condiciones de sobra y no defraudó. Y Simón era cuestión que pasara los días con nosotros», aseguró el preparador amarillo.

Además de firmar un gran arranque, el equipo de Álvarez está marcando bastantes goles y de jugadores muy variados: «La verdad es que somos un equipo que generamos muchas ocasiones de gol y, además, de diferentes registros. Tenemos variantes y, sobre todo, tenemos jugadores arriba de calidad. Vamos a intentar seguir así y cualquiera de los que tenemos arriba está capacitado para golear».