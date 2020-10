Álvarez: "Vamos a hacer grandes cosas con el Villarreal B"

Miguel Álvarez aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para hablar de nuevo de su renovado Villarreal B, de las buenas sensaciones de su equipo y también el partido de mañana en el campo de La Nucía (17.30 horas), un rival que suma 430 días sin perder en su feudo y que cuenta con extraordinario bloque de futbolistas. «Seguro que nos hará sufrir mucho. Tiene un gran equipo que seguro estará arriba. Cuenta con un grandísimo entrenador y con una base de la plantilla de la pasada campaña importante, y tener una base es vital», dijo el técnico del filial amarillo.

De su plantilla, el técnico destacó que «pensamos en grande y creo que vamos a hacer grandes cosas, con todo el respeto hacia el resto de equipos», y agregó su plantilla «tiene algo especial y podemos hacer grandes cosas». Y es que, según Miguel Álvarez, «hay una promoción de futbolistas muy buena» y «si tenemos calma y paciencia, y somos capaces de gestionar emocionalmente lo que pueda pasar, seguro que saldrán jugadores que en un futuro estarán en el primer equipo, pero hay que ser muy pacientes».

Para el partido de mañana contra La Nucía el Villarreal B recuperará a jugadores como Álex Millán, Juan Carlos Arana y Juanan Ros, pero mantendrá en el dique seco a otros como Dani Pereiro, Lanchi, Ramón Bueno y Ramiro Guerra. «Nunca me he escudado en las bajas, ni me escudaré. Tenemos un plantel con muchos y muy buenos chavales que, juegue quien juegue, lo hará muy bien», afirmó Miguel Álvarez. El filial amarillo completará hoy la última sesión de trabajo previa al partido de mañana.