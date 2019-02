Álvaro Bautista se adueña del test de Australia con su Ducati

Estoy feliz, muy feliz, pero esto aún no ha comenzado. En las motos puede ocurrir de todo, pero es evidente que acabar un entrenamiento arriba y, sobre todo, tener buenas sensaciones con tu moto, que tiene poco que ver con la MotoGP que has pilotado durante los últimos años, es algo que me reconforta y, sobre todo, provoca muy buenas vibraciones de cara al inicio del Mundial. La verdad es que el equipo se siente muy feliz, comentó el español Álvaro Bautista, mejor crono en los entrenamientos de Superbikes que están teniendo lugar en el precioso circuito de Phillip Island, en Australia.

Las modificaciones geométricas que hemos hecho a la Ducati me han transmitido muy buenas sensaciones y, sobre todo, me permiten pilotar de forma más fácil. Estoy aquí para intentar apretar a los pilotos más veloces de esta categoría y esto solo podremos saberlo cuando empiece el campeonato y, sobre todo, seamos capaces de mantener nuestra moto delante, compitiendo por el podio, cuando las ruedas estén más gastadas, señaló el español a gpone.com.

Bautista no podía empezar de mejor manera el test de Australia, la última cita de la pretemporada de Superbike antes del inicio del curso 2019, el próximo fin de semana, en el Gran Premio de Australia, que se disputará, precisamente, en ese trazado.

En la primera sesión, el piloto toledano ha establecido un crono de 1.30.743, que le ha situado al frente del grupo ya hasta el final del día, superando por algo más de 4 décimas al segundo clasificado, el británico Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Team) y al vigente campeón del mundo y gran dominador del certamen en los últimos años, el británico Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), que ha firmado el tercer mejor registro también a menos de medio segundo del piloto de Ducati.

FELIZ EN SU NUEVA CATEGORÍA

El crono de Bautista le sitúa por debajo del récord de vuelta rápida en carrera (1.30.848, de Marc Melandri, en el 2018) y no muy lejos del récord de la pole de la pista australiana (1.29.573, Jonathan Rea, en el 2017).

Bautista, que en los últimos meses del pasado Mundial de MotoGP realizó un extraordinario esfuerzo con su Ducati cliente para tratar de mantenerse en la parrilla de la categoría reina de este año, debió resignarse, finalmente, a liderar el proyecto de Ducati en el Mundial de SBK, que trata de arrebatarle el título a Kawasaki, gran dominadora de los últimos campeonatos. Ademñas, Bautista es uno de los probadores de la firma de Borgo Panigale para mejorar la Desmosedici con la que el ingeniero Gigi DallIgna intenta, también, quitarle el título a Honda en MotoGP.