Álvaro y Cáseres están apercibidos de sanción

DISCIPLINA. Los jugadores del Villarreal Álvaro González y Santiago Cáseres afrontan el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Europa ante el Sporting de Lisboa de mañana apercibidos de sanción, por lo que si ven una tarjeta no disputarán la vuelta de esta eliminatoria. Según el informe disciplinario de la UEFA, ambos jugadores acumulan dos amonestaciones y la sanción de un partido sin jugar se produce cuando llega la tercera. Por el contrario, en el conjunto portugués no hay ningún futbolistas en esta situación, por lo que si ven amarilla no serán baja. I. M.