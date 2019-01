Álvaro: «Tanta indefinición con el VAR genera dudas en los futbolistas»

Dudas. Eso es precisamente lo que genera el VAR a cuerpo técnico y plantilla del Villarreal. De hecho, el defensa Álvaro González destacó, al igual que hizo su técnico, Luis García Plaza, tras el partido de Copa del Rey que se saldó con empate ante el RCD Espanyol (2-2), que el uso del VAR esta temporada «está generando muchas dudas» y que «no se entiende que no revisen algunas jugadas claras», lamentó.

El zaguero resaltó que el pasado miércoles no comprendieron «cómo se manejaron el árbitro y el VAR», en el partido copero. «No revisan jugadas que tendrían que revisar», insistió el futbolista, quien añadió que «esa indefinición hace que no haya un criterio y que haga que los jugadores no tengan nada claro lo que se debe o no hacer», subrayó.

PIDE REVISIONES / «Creo que el VAR es algo que se ha puesto para sumar y eso es bueno, ya que toda ayuda para mejorar es buena. Pero se debe utilizar y si hay jugadas que deben ir a verlas, si está la televisión, que la utilicen. No entiendo que no vayan a verlo teniendo esa opción», argumentó.

En el Submarino, a su vez, se reclamó un penalti que, según Álvaro, fue «muy claro a Bacca, clarísimo». «No se entiende que no vaya a verlo y pase de revisarlo, ya que es claro», remarcó.

Además, el futbolista se quejó de que «todo viene de unos días en los que se ha hablado mucho de lo mismo y de una jugada (en referencia a la del Real Madrid ante la Real Sociedad), pero no se habla igual de todos. O se habla de todos o no se habla de ninguno», sentenció con respecto a la polémica generada por el supuesto penalti que no se le pitó al conjunto blanco y al que se le ha dado mucha atención en numerosos medios de comunicación.

DEBEN MEJORAR EN DEFENSA / Respecto al partido del pasado miércoles, Álvaro González considera que «hay que mejorar atrás», ya que ese es el «lunar del equipo», pero destaca en lo positivo que el Villarreal «supo remontar» y que a pesar del cero a dos «el conjunto no bajó los brazos y siguió peleando y empujando para dar la vuelta al marcador», indicó.

Una reacción que el defensa tiene claro que debe «seguir en el partido del sábado», ya que ahora mismo «el equipo no puede regalar ni un punto», finalizó.