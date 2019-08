Andrés: «El que ha hecho esta norma no ha jugado de portero»

Andrés Fernández terminó «muy indignado» el encuentro ante el Levante. Fueron palabras textuales tras lo acontecido en el Ciutat de València, en el que el guardameta del Villarreal fue protagonista al convertirse en el primer portero al que el VAR obliga a repetir un penalti por adelantarse. Gil Manzano, desde la zona de vídeoarbitraje, y Munuera Montero, en el césped, provocaron el descontento en el Submarino, pero sobre todo en el meta murciano que se mostró en total desacuerdo con la decisión, con la que comenzó la reacción del Levante y llevó a la derrota al conjunto de Javi Calleja.

Y es que Andrés Fernández reconoció haber visto las imágenes de la acción por televisión. «Todavía sientes más rabia. En el campo ya te da bastante pero te tienes que callar porque no lo has visto. Luego cuando puedes verlo no te puedes creer que hayan mandado repetirlo», señaló, a lo que añadió: «El que ha hecho esta norma no ha jugado de portero en su vida, porque es imposible que por inercia no te adelantes y no lo haces para beneficiarte. Me parece muy injusto que manden repetir los penaltis por un milímetro».

Actitud chulesca / Pero este no fue el único hecho que indignó a Andrés Fernández, que también lamentó una «actitud chulesca» por parte del colegiado, ya que dijo que «si volvía a adelantarme en la repetición del penalti me iba a expulsar». Y es que la nueva normativa también conlleva una tarjeta amarilla para el portero por adelantarse, por lo que tras la primera acción fue amonestado por Munuera Montero.

Tras lo acontecido en el Ciutat de València, el guardameta del Villarreal espera que el VAR actúe siempre de la misma forma en todos los encuentros en el caso de que un portero se adelante cuando se lance una pena máxima. «En el VAR no sé qué criterio siguen; no sé si miran el escudo o algo más», argumentó en clara referencia a que se mida por el mismo rasero a todos los equipos de la competición.

También comentó Andrés Fernández la acción del otro penalti que señalaron en contra del Villarreal, en el que fue el protagonista al ser el jugador que lo cometió: «El rival me carga primero a mí, pero en este caso el árbitro no ha querido revisar nada y se ha ido directo al punto de penalti».

Tres penaltis en contra / Solo se han disputado dos jornadas y el Villarreal ya ha visto cómo le han señalado tres penaltis en contra, puesto que en el choque inaugural en el Estadio de la Cerámica uno de los tantos del Granada también fue desde los 11 metros. Una situación poco habitual y que el meta murciano considera exagerada: «No es normal que suceda esto, ya que además en todos ellos el criterio del VAR hubiese podido ser diferente. Esto no puede ser y espero que la situación cambie desde ahora».

Sobre el global del partido, Andrés Fernández comentó que hasta el momento del primer penalti «teníamos la situación controlada, tras haber hecho una muy buena primera parte, en la que nos adelantamos en el marcador. Pero llegó esa acción, que nadie protesta y a partir de ahí, con todo lo sucedido en el penalti, se nos fue el partido y tres puntos que teníamos encarrilados».

No obstante, el portero del Villarreal tiene claro que pese a que terminó el encuentro «bastante jodido», tanto él como el equipo no se pueden venir abajo tras haber conseguido solo un punto de seis posibles. «Hay que serenarse, estar calmados y desconectar las próximas horas para comenzar a preparar el próximo partido con todas las garantías», concluyó.