El 'ángel de la guarda' del Valencia CF es de Almenara

El Valencia CF tiene un ángel de la guarda. Un portero que le salva en todos los partidos importantes. Y es de Almenara. Jaume Domènech, trascendental en el título de Copa del Rey logrado ante el Barcelona en Sevilla, volvió a ser el héroe 'che' en la victoria que devolvió al Valencia a los octavos de Champions League en Amsterdam.

Jaume evitó el tanto holandés con varias intervenciones, como una muy clara a un disparo de Van de Beek y otra a Tadic. El Valencia sufría para mantener la portería a cero, pero las tornas cambiaron poco a poco gracias a la seguridad mostrada por el de Almenara.

Tras el encuentro, Jaume Domènech reconoció que en el vestuario estaban "muy felices". "Fue un duelo muy duro, pero con el apoyo de la gente, la unión y la fuerza del equipo lo hemos podido superar. Hemos pasado la fase de grupos y estamos orgullosos", detalló en VCF Media.

"Este Valencia puede con todo, con las situaciones más complicadas. Hay que darle mucho valor. Este equipo es una familia, en las buenas y en las malas está siempre junto, vamos todos en la misma dirección. Un compañero se deja siempre la piel por el otro", añadió.

El castellonense hizo un gran esfuerzo en Ámsterdam. Tanto que hasta le pasó factura en lo físico. "Estoy siempre preparado, trabajando duro. Se me han subido los gemelos al final, no me había pasado nunca, pero siempre hay una primera vez", finalizó.