Es una final. Una de las 18 finales que le restan al Submarino de aquí a final de temporada. El entrenador del Villarreal, Luis García Plaza, lo tiene claro y lo argumentó ayer: el duelo de mañana en Mestalla ante el Valencia es un partido que motiva mucho, por ser un derbi, pero matizando que lo importante para su equipo es ganar y sumar puntos, independientemente del rival.

«El derbi siempre motiva más, pero ahora mismo da igual Mestalla que otro campo. Quedan 18 finales y esta es la primera. LaLiga está muy igualada y hay que estar igual de motivados la semana que viene ante el Espanyol. Cada tres puntos son la vida para nosotros», recalcó el míster.

«Vamos con la idea de ganar y acercarnos a los rivales de encima nuestro. Mentalmente estamos bien. Siempre con esa situación de que falta la victoria que refrende el trabajo, pero el equipo está con ganas y enchufado», añadió, reconociendo que «ganar el derbi daría un plus, pero son tres puntos, no sumas más, y son tan importantes estos como los de la semana que viene».

«El partido es importantísimo, pero no nos puede poder la ansiedad, hay que tener confianza. Si jugamos como lo estamos haciendo al final tienen que llegar las victorias», vaticinó.

Tras no haber conseguido salir de la zona de descenso en las últimas semanas, el entrenador afirmó que «el equipo se está reponiendo de muchos palos, muchas situaciones difíciles. Anímicamente, el equipo está más fuerte de lo que parece porque pasa cosas complicadas que ni se prevén en el partido», concretó.

MEJOR... ‘GANAR Y PERDER’ / Sobre el Valencia, comentó que vive una situación similar a la de su equipo debido a los numerosos empates. «De los cinco partidos que llevo ojalá hubiésemos perdido dos y ganado tres o ganado dos y perdido tres. A veces los empates son buenos, pero con empates cuesta salir. Ahora necesitamos tres puntos», analizó.

El míster apuntó que el principal problema de su rival es la definición. «Al Valencia no le cuesta atacar, sino definir. Genera ocasiones y llega. Al no ponerse por delante juega la ansiedad. No le veo tan atascado sino que arriba no está definiendo», avisó.

la situación de gerard / Por último, se refirió a su delantero Gerard Moreno, uno de los grandes refuerzos del club, pero al que le está costando ver portería esta temporada. «Los delanteros viven de goles, cierto es, pero a veces aportan otras cosas», dijo.

«Gerard está intentando aportar en otras situaciones y no están saliendo las cosas como quiere pero se deja la vida, creo que va a mejorar. Es cuestión de que él confíe en sí mismo más que nunca. Confiamos en él, con la calidad y la actitud que tiene le saldrán bien las cosas», finalizó.