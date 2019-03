Un árbitro evita una agresión en Castellón escondiéndose en un bar

Las instalaciones deportivas de Gaetà Huguet fueron escenario de unos hechos lamentables en la tarde de ayer sábado, en el encuentro correspondiente a la 24ª jornada en el grupo II de Segunda Regional, que estaban jugando Les Palmes y San Agustín.

En el minuto 20 del segundo acto, con el marcador de empate a dos, el colegiado José Ortiz Montesinos decretó la expulsión, por segunda amonestación, de un futbolista del San Agustín. El conjunto visitante no se tomó nada bien esta decisión y la protestó de forma aireada.

En este impass el colegiado expulsó a un segundo futbolista, en ese momento el trencilla se vio obligado a abandonar el terreno de juego a la carrera debido a que diversos futbolistas del San Agustín marcharon detrás de él con la intención de agredirle

Finalmente, el colegiado alcanzó el bar y pudo ponerse a salvo en un ambiente muy tenso. Minutos más tarde acudieron al complejo deportivo hasta cinco patrullas, entre Policía Local como Nacional, con el fin de garantizar la seguridad del árbitro.

El CF San Agustín ha pedido disculpas públicamente por los hechos acaecidos durante el encuentro ante el Les Palmes, además de reconocer que no es la primera ocasión que sucede algo parecido. No obstante, la entidad castellonense se marca el objetivo de tomar medidas a nivel interno para que hechos como los del pasado sábado no vuelvan a suceder.

Tras el cierre del acta, en el minuto 20 de la segunda parte, con marcador de empate a dos, el Comité de Competición determinará la forma y tempística en la que resolver la situación.