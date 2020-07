Arenas lidera el Mundial con otra exhibición en Jerez

"Me veía, sí, en el podio, que, tras ganar en Qatar, era un extraordinario puesto, sobre todo pensando en el Mundial, pero estábamos corriendo en casa, en Jerez, y aunque no hubiese público y pensado que valía la pena intentarlo para que nuestra afición pudiese deleitarse con un triunfo español y por eso lo he intentado", confesó el español Albert Arenas (KTM), ya ganador en Losail hace un montón de semanas, y que hoy, en la carrera que abría el Gran Premio de España, en Jerez, ha hecho una auténtica demostración de su poder y aspiraciones de cara al título de la pequeña categoría.

La carrera de Moto3 volvió a ser uno de esos típicos espectáculos de esta categoría, pues hubo hasta una docena y hasta 15 pilotos capaces de ganar la prueba. Se veía venir que todo se decidiría en la última vuelta, en la última curva y en los últimos metros, como así ha sido. "Yo, insisto, cuando empezaba la última vuelta ya había decidido que me arriesgaría a intentar correr. He podido correr por la parte exterior, esperando poder meterme por dentro, como así ha sido, en la última curva cerrada de derechas, que da entrada a la meta de Jerez", contó Arenas.

LA ÚLTIMA CURVA DECISIVA

Lo cierto es que en esa última curva se ha producido un accidente, un choque, entre John McPhee (Honda), que se ha llevado la peor parte sin poder evitar el impetu de Tony Arbolino (Honda), que también ha perjudicado a Celestino Vietti (KTM). Al final, curiosamente, quien ha sobrevivido ahí ha sido Arbolino, que ha cruzado la meta tercero, por detrás del japonés Ai Ogura (Honda).

"Yo sabía que si hacia el trabajo bien antes de llegar a la última curva y podía meterme por dentro, saldría delante en la recta. Cuando he visto que Arbolino, PcPhee y Oguma se liaban, me he metido por dentro y he sobrevivido", contó Arenas, que dedicó la victoria "a todos los que han sufrido y sufren el confinamiento y este maldito virus, que nos ha dejado a todos muy tocados. Sé que una victoria así no lo es todo, pero puede que alegre a muchos, entre otros a mi amigo Àlex Rins, que está lesionado y no podrá correr en MotoGP".

Arenas se convierte en un sólido lider de Moto3, con 50 puntos tras ganar en Qatar y Jerez "consiguiendo lo que no había logrado hasta ahora, que es enlazar dos victorias seguidas", señaló el discípulo de Aspar. Arenas, de 23 años, suma ya cinco victorias y, sí, se ha convertido en el gran favorito de la pequeña categoría.