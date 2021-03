Ariadna Edo: "Es un sueño conseguir la mínima para Tokio en Castelló"

Ariadna Edo lo tiene claro. Conseguir el pasaporte para Tokio en su casa es un «sueño hecho realidad». La castellonense atiende a Mediterráneo pocas horas después de obtener la mínima B que le da la clasificación virtual para los Juegos Paralímpicos de Tokio de este verano.

Ariadna explica que «después de debutar en Río y conseguir la medalla de bronce, mi gran objetivo para esta temporada era clasificarme para Tokio. El año pasado fue muy duro, tanto personal como deportivamente y este año lo he afrontado con una actitud muy diferente. Hace un mes me quedé a tres décimas de la mínima en Barcelona y necesitaba quitarme esta espina consiguiendo la mínima en Castelló, es un sueño hecho realidad», explica.

EL FUTURO CON OMPTIMISMO

Cabe recordar que la clasificación de Edo no es matemática y deberá esperar a finales de junio para tener la plaza asegurada, ya que la mínima A da acceso directo a los Juegos y la B permite optar a las plazas que no son ocupadas por las A. Respecto a esta situación, Ariadna señala que «no me lo garantiza al cien por ciento, pero estoy virtualmente clasificada. Quedan apenas unos meses y no hay mínimas conseguidas, muchas compañeras mías no tienen ninguna»

En cuanto al reto que se propone cara a la cita olímpica, Ariadna comenta que «siendo honesta, tengo muy difícil volver a subir al podio. Han salido compañeras con mucho potencial y en el último Mundial quedé quinta, el objetivo es entrar en la final y si se puede luchar por el podio», incide.

En cuanto a su experiencia de haber participado ya en unos Juegos, apunta que» es un extra»: «Ya han pasado cinco años desde Río y he ganado experiencia en cómo afrontar las cosas y, sobre todo, a mejorar mi actitud. He ganado mucho en lo mental», apostilla.