Ariadna Edo pone rumbo a Londres en su tercer Mundial

Los ocho nadadores paralímpicos del Proyecto FER que participarán en Londres en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica, entre los que se encuentra la castellonense Ariadna Edo, coincidieron al señalar durante el acto de presentación, que tuvo lugar ayer en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso, que esperan acceder a la final en varias de las pruebas que van a disputar en esta competición.

Estos ocho deportistas —junto a Edo estarán José Antonio Marí, Eva Coronado, David Levecq, Enrique Alhambra, Sergio Martos, Manuel Martínez y Claudia Hernández, que está pendiente de homologación— competirán del 9 al 15 de septiembre en la capital inglesa, con el fin de dejar el pabellón lo más alto posible y demostrar el buen nivel que tiene la natación adaptada en la Comunitat Valenciana en los últimos tiempos, debido en gran medida al enorme apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso.

Esta delegación es la más numerosa que ha llevado España, con un total de nueve nadadores, y está integrada por ocho deportistas del Proyecto FER y el también valenciano Vicente Gil, lo que supone un récord de nadadores de la Comunitat Valenciana en un campeonato mundial.

Enrique Alhambra, que con 15 años será el abanderado de España en Londres, dijo que había sentido «mucha ilusión» al enterarse de la designación en el que va a ser su primer Mundial. Su intención es rendir a un gran nivel y coger experiencia para el futuro, que debido a su juventud tiene muchos visos de que será cargado de éxitos.

El acto estuvo presidido por Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, y contó con la presencia de Pilar Jabaloyas, presidenta de la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana, quien subrayó la importancia de que la Comunitat lleve al Mundial de Londres representación en las cuatro discapacidades: visual, intelectual, física y parálisis cerebral.

EDO, ILUSIONADA / Solo tiene 21 años, pero ya una experiencia más que considerable en el panorama internacional. Y un palmarés más que respetable. Edo disputa en Londres su tercer Campeonato del Mundo, lo que supone todo un éxito. Debutó en un certamen mundialista con tan solo 17 años. En Glasgow, en 2015, maravilló a todos con una medalla de bronce en los 400 libre S13, dejando claro que estaba haciendo las cosas muy bien.

Hace dos años, en México, un evento un tanto desvirtuado por las renuncias y ausencias de diversos países, acumuló otros cuatro bronces. En Londres afrontará tres pruebas (400 libre, 200 estilos y 100 libre, aunque esta última no figura en Tokio 2020). «Aunque voy quinta en el ranking, no estoy tan lejos de las tres primeras en los 400 metros, por lo que voy a intentar repetir éxitos anteriores. He trabajado mucho en los últimos meses y espero obtener los resultados que me he propuesto», argumentó.